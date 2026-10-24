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Cuketová hořčice není jen další zeleninová pomazánka. Její kořeněná chuť se skvěle hodí také k masu a uzeninám

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Když se doma sejde moc cuket, člověk po třetím plechu placiček začne přemýšlet jinak. Cuketová hořčice vypadá na papíře trochu podezřele, ale funguje překvapivě dobře: je jemná, lehce sladkokyselá a hodí se k masu, uzeninám i do pomazánek.
Fotografie k cuketové hořčici

Fotografie k cuketové hořčici

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Cuketová hořčice není jen z nouze ctnost: Pikantní domácí zásoba, která zužitkuje přebytky a překvapí chutí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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