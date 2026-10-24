Cuketová hořčice není jen další zeleninová pomazánka. Její kořeněná chuť se skvěle hodí také k masu a uzeninám

Když se doma sejde víc
, než kolik se dá bez reptání sníst, po třetím plechu cuket placiček člověk zákonitě začne vymýšlet něco jiného. Cuketová hořčice zní na první dobrou trochu neobvykle, skoro jako recept z nouze. Jenže hotová umí příjemně překvapit. Je jemná, lehce sladkokyselá a hodí se k masu, uzeninám i do . U podobných skleniček se mi už párkrát stalo, že ze spíže zmizely rychleji než osvědčené klasiky. pomazánek
U tohoto receptu je důležitá hlavně jedna věc:
cuketa se musí vařit dostatečně dlouho. Potřebuje změknout a propojit se s ostatními surovinami. V domácích receptech se objevuje cuketa krájená i strouhaná, často také česnek, cibule, ocet, cukr nebo hořčičné semínko. Strouhaná cuketa je za mě praktičtější. Rychleji se rozvaří a po rozmixování je směs hladší, bez rušivých kousků. Cuketa má navíc slušný výživový základ: Healthline u ní zmiňuje vitamin C, vitamin A, draslík a také vodu s vlákninou, díky nimž bývá lehce stravitelná. U s cukrem a octem se část téhle výhody samozřejmě trochu ztratí, ale pořád to není špatný start. zavařeniny Recept na domácí cuketovou hořčici
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut Co potřebujeme Základ 2 kg cukety, nahrubo nastrouhané 1 ks cibule 3 ks velká rajčata 3 stroužky velký česnek Dochucení 1 hrnek oleje 100 ml octa 130 g cukru 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 200 g plnotučné hořčice Postup přípravy lahodné cuketové hořčice
1.
Cuketu nastrouhejte nahrubo, cibuli nakrájejte najemno, rajčata na menší kousky a česnek rozmáčkněte nebo nasekejte nožem.
2. Do většího hrnce dejte
cuketu, cibuli, rajčata, česnek, olej, ocet, cukr, sůl a pepř. Přiveďte k varu a potom vařte na mírnějším ohni 50 minut. Občas směs promíchejte, hlavně u dna, kde má tendenci se chytat. Foto: Cooky.cz, Cuketová hořčice není jen z nouze ctnost: Pikantní domácí zásoba, která zužitkuje přebytky a překvapí chutí
3. Poté vmíchejte
plnotučnou hořčici a nechte ještě 5 minut probublat. Směs by v tu chvíli měla být měkká a spíš hustší než řídká.
4. Horkou směs rozmixujte ponorným mixérem dohladka. Pokud máte raději hrubší, domácí konzistenci, nemusíte ji mixovat úplně najemno. Jemná verze se ale později používá pohodlněji.
5. Naplňte ji do čistých sklenic, pevně zavíčkujte a sterilizujte
15 minut při 85 °C. Sklenice pak nechte vychladnout dnem vzhůru, případně je postavte klasicky na utěrku.
TIP: Chcete-li výraznější chuť, přidejte k základu kousek feferonky nebo lžičku hořčičných semínek. Obojí se v domácích receptech běžně objevuje a posune hořčici ostřejším směrem. Co když ji chcete trochu upravit?
Někdo dělá cuketovou hořčici jen z cukety, česneku, octa, cukru a hořčice. Jinde se přidává
cibule, kurkuma nebo hořčičné semínko. Rajčata v této verzi směs zjemní, lehce ji zakulatí a přidají jí barvu. Výsledek pak nepůsobí tak nevýrazně. U podobné zavařeniny je to docela znát.
Musí se cuketa loupat? Nemusí vždycky. U přerostlých kusů je ale lepší slupku oloupat a podle potřeby vybrat i měkký střed se semeny.
Jak dlouho vydrží? V dobře sterilovaných sklenicích několik měsíců. Po otevření patří do lednice.
K čemu se hodí? K pečenému masu, klobásám, sekané, do burgeru nebo do pomazánky místo části běžné hořčice.
Škvarková pomazánka nemusí být jen ze škvarků a cibule, s vajíčkem a okurkou získá zajímavější chuť
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline