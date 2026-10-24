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Prostě úžasná: Melanie Griffith si při natáčení musela zakrývat poprsí kancelářskými papírky

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Dennívýzva
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Romantická komedie Prostě úžasná z roku 1994 představila hned několik kuriózních chyb, soudní spor ohledně scénáře i změnu na postu původního režiséra.
Prostě úžasná

Prostě úžasná

Zdroj: FOTO:Paramount Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:44

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