Oblíbený řetězec má problém s masem. Inspekce odhalila dva nebezpečné výrobky, lidé je mohou mít stále doma

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila 23. října upozornění na dva nebezpečné masné výrobky, které objevila při kontrole supermarketu Lidl v pražské Sokolovské ulici. Jednalo se o kuřecí stehna a části kukuřičného kuřete. U obou výrobků zjistili inspektoři výrazně nevyhovující zápach, který odpovídal zkaženému masu. Kontrola proběhla již 18. září, kdy byly odebrány příslušné vzorky. Inspekce následně oba výrobky zařadila mezi nebezpečné potraviny. Zjištění se vztahují ke konkrétním šaržím, nikoliv automaticky ke všemu kuřecímu masu prodávanému v řetězci.
Závadné maso pocházelo z Česka i Rumunska
Prvním nevyhovujícím výrobkem byla čerstvá kuřecí stehna od společnosti RABBIT Trhový Štěpánov. Jednalo se o balení o hmotnosti 877 gramů s označením šarže L:172625200. Na obalu bylo uvedeno datum použitelnosti 18. září 2026. Při kontrole maso vykazovalo nepříjemný zápach, který nebyl pro čerstvou drůbež typický. Inspektoři proto výrobek vyhodnotili jako nebezpečný. Zákazníci by měli věnovat pozornost především číslu šarže, podle kterého lze závadné balení jednoznačně identifikovat.
Druhý případ se týkal horních kuřecích stehen označovaných jako špalíčky z kukuřičného kuřete. Výrobek pocházel od rumunské společnosti S.C. Avicarvil Fresh a prodával se v balení o hmotnosti 796 gramů. Problematická šarže měla číslo 0082511608 a datum použitelnosti 19. září 2026. Také u tohoto masa byla zjištěna nepřirozená vůně svědčící o kažení. Oba výrobky pocházely od odlišných dodavatelů, přesto byly zachyceny při kontrole stejné prodejny. Z dostupných kontrolních záznamů nelze určit, v jaké fázi výroby, přepravy nebo skladování problém vznikl.
Ani uložení do mrazáku nemusí znamenat bezpečí
Zveřejněné upozornění se týká výrobků, jejichž datum použitelnosti skončilo již v září. To ovšem neznamená, že se nemohou nacházet v českých domácnostech. Někteří zákazníci si čerstvé maso po nákupu zamrazují, aby ho mohli připravit později. Zmrazení před uplynutím data použitelnosti může u správně skladovaného masa prodloužit dobu jeho uchování, samo o sobě však neodstraní případnou zdravotní závadnost. Pokud maso vykazovalo známky kažení ještě před zmrazením, nízká teplota z něj bezpečnou potravinu neudělá. Spotřebitelé, kteří mají doma některou z uvedených šarží, by ji proto neměli konzumovat.
Důležitý je také rozdíl mezi datem použitelnosti a datem minimální trvanlivosti. Označení „Spotřebujte do“ se používá u potravin, které snadno podléhají zkáze, včetně čerstvého masa. Po uplynutí této lhůty již nelze při běžném chlazeném skladování zaručit jejich bezpečnost. Naproti tomu datum minimální trvanlivosti souvisí především se zachováním jakosti výrobku. U nebezpečných šarží ovšem nerozhoduje pouze datum na obalu. Zásadní je samotné zjištění inspekce, že maso vykazovalo známky kažení.
Lidl začal problém řešit s dodavatelem
Společnost Lidl potvrdila, že zjištění inspekce bere vážně a zabývá se jejich příčinami. Dotčené výrobky se podle vyjádření řetězce již v prodejnách nenacházejí, protože jejich datum použitelnosti uplynulo. Firma po obdržení informací zahájila jednání s dodavatelem, který má záležitost řešit přímo s výrobcem. Současně deklarovala zvýšenou pozornost při sledování jeho další produkce. Zveřejněné kontrolní záznamy nicméně neobsahují závěr o konkrétním pochybení výrobce nebo prodejce. Samotný původ masa tak nelze považovat za vysvětlení zjištěné závady.
Nejde o první letošní případ nevyhovujícího kuřecího masa v tomto řetězci. Začátkem října inspekce upozornila na dvě jiné šarže, v nichž laboratorní vyšetření potvrdilo bakterii Salmonella Infantis. Maso pocházelo z Rumunska a Maďarska a vzorky byly odebrány v prodejně Lidlu v Ústí nad Labem. Šlo však o odlišný druh závady, než jaký byl nyní zjištěn v Praze. U nejnovějších dvou výrobků inspekce uvedla známky kažení, nikoliv laboratorně potvrzenou salmonelu. V případě nalezení některé z dotčených šarží je proto nejbezpečnějším postupem maso nepřipravovat a nekonzumovat.
Použité zdroje: potravinynapranyri.cz, szpi.gov.cz , novinky.cz , tn.nova.cz