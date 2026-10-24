Poplatky za televizi a rozhlas nemusí někteří platit už dnes. Ušetří tak 2 460 korun ročně

Domácnosti platí za televizi a rozhlas celkem 205 korun měsíčně. Lidé s nízkým příjmem ale mohou získat osvobození a ušetřit více než dva tisíce ročně. Týká se to jednotlivců s částkou do 11 825 korun za měsíc. Sněmovna sice aktuálně projednává úplné zrušení plateb, část seniorů však nemusí čekat na schválení novely.
Zrušení poplatků prošlo prvním čtením
Poslanci na nočním jednání z 23. na 24. října schválili v prvním čtení návrh na zrušení koncesionářských poplatků, dohodu koalice potvrdil Andrej Babiš. Podle projednávané novely by tak domácnosti přestaly platit současných 150 korun za televizi a 55 korun za rozhlas. Změna ještě musí projít dalším schvalováním ve Sněmovně i Senátu. Domácnosti s nižšími příjmy však mohou platby zastavit už na základě stávajícího zákona.
Úplnému zrušení plateb předcházel dřívější návrh ministra kultury Oty Klempíře. Ten počítal s koncem poplatků pouze pro lidi nad 75 let. Legislativa ale narazila na odpor v meziresortním připomínkovém řízení. Výpadek příjmů v hodnotě téměř jedné a půl miliardy korun tehdy vyvolal stávkovou pohotovost odborů obou institucí.
Platí se i za chytré telefony a počítače
Povinnost hradit poplatky se vztahuje na každou domácnost bez ohledu na počet lidí nebo vlastněných přístrojů. Lidé navíc neplatí pouze za klasické přijímače v obývacím pokoji. Podle aktuálních pravidel podléhají zpoplatnění i chytré telefony a počítače, které jsou schopné přijímat vysílání. Televize se navíc ze zákona považuje zároveň i za rozhlasový přijímač.
Pokud má tedy člověk doma pouze televizor, musí se přihlásit i k úhradě rozhlasové části. Celková částka za obě služby tak představuje 2 460 korun za rok.
Nárok mají jednotlivci s příjmem pod 11 825 korun
Osvobození se týká lidí, jejichž čistý příjem nedosahuje na součin životního minima a koeficientu 2,15. Životní minimum činí od 1. října pro jednotlivce 5 500 korun. Nárok tak vzniká samostatně žijícímu člověku s příjmem do 11 825 korun měsíčně.
|Domácnost
|Životní minimum
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|Jednotlivec
|5 500 Kč
|11 825 Kč
|Dvojice dospělých
|8 750 Kč
|18 812 Kč
Pozn.: Částky v tabulce platí pro průměrný čistý příjem za jeden měsíc.
Společný příjem dvojice dospělých musí být nižší než 18 812 korun a padesát haléřů. Pokud pobírá jeden z partnerů důchod 12 tisíc a druhý 10 tisíc korun, nárok na osvobození jim nevznikne. Do výpočtu se počítají penze, případné výdělky i peníze z nájmu. Příspěvek na péči se naopak nezahrnuje.
Úřady posuzují částky za předchozí čtvrtletí
Splnění podmínek se hodnotí podle příjmů za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Kdo podá žádost v říjnu, musí doložit částky za červenec, srpen a září. Samostatně žijící senior nesmí za tyto tři měsíce překročit součet 35 475 korun. Osvobození začíná platit od měsíce, který následuje po podání žádosti.
Úleva se nepřiznává trvale. Lidé ji dostávají vždy na šest měsíců a poté musí dokumenty předložit znovu. Pokud se příjem v mezidobí zvýší nad povolenou hranici, má člověk povinnost to do 15 dnů oznámit. Zcela bez ohledu na příjmy neplatí poplatky lidé s praktickou nebo úplnou slepotou a s oboustrannou hluchotou.
Formulář má každá instituce vlastní
Každý, kdo splní limit, musí nárok oznámit České televizi a Českému rozhlasu zvlášť. Obě instituce mají na svých webových stránkách vlastní formuláře, tiskopis má k dispozici i pošta. Zájemci je mohou poslat elektronickou poštou na adresy úřadů, přes datovou schránku nebo klasickým dopisem. Dokumenty stačí podepsat, úřady si ale mohou následně vyžádat přesné doložení příjmů.
Lidé platící přes sdružené inkaso SIPO vyřizují osvobození přímo na pobočkách České pošty. K vyřízení jim stačí spojovací číslo. Pokud člověk dosud neplatil a není v evidenci, musí se nejdříve přihlásit a získat variabilní symbol. K samotné žádosti se vždy přikládá čestné prohlášení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (portal.gov, epravo, mpsv.gov).