Velký test mléčných čokolád: 5 oblíbených výrobků se výrazně liší cenou i kvalitou

Veškerá
vypadá na první pohled prakticky stejně. Jenže když vedle sebe postavíte tabulku za mléčná čokoláda 30 korun a tabulku za 80 korun a zaměříte se na složení, rozdíly už přece jen uvidíte. Prošli jsme nabídku Albertu a porovnali Milku Alpine Milk, Milku Bubbly, Delicatu, Lindt Excellence a Pochoutku mléčnou – podle obsahu , typu tuků, textury i celkového dojmu z chuti. Výsledek nebyl tak jasný, jak by člověk čekal. kakaa Co rozhoduje o kvalitě mléčné čokolády
Než se pustíme k samotnému srovnání, je dobré vědět, na co se vlastně dívat. Složení mléčné čokolády totiž většinou docela přesně napoví, co pak člověk ucítí na jazyku. Důležité jsou čtyři věci.
Za prvé
obsah kakaové sušiny, ta se u mléčných čokolád nejčastěji pohybuje mezi 25 a 33 %. Vyšší podíl znamená méně sladkou, ale plnější chuť. Čokoláda s 25 % kakaa bude tedy sladší než ta se 33 %. Typ použitých tuků zase ovlivňuje, jak se tabulka rozpouští. Kvalitnější výrobky stojí jen na kakaovém másle, levnější varianty ho doplňují , což je znát na textuře i chuti. Své udělají také rostlinnými tuky mléčné složky (sušené mléko, smetana) a samozřejmě obsah cukru, který je u řady tabulek hned na prvních místech ve složení. To o nich říká dost. Milka Alpine Milk (90 g, cca 29,90 Kč v Albertu)
Milka Alpine Milk je čokoláda, kterou většina lidí pozná i se zavázanýma očima. Typická jemnost,
rychlé rozpouštění v ústech, příjemný mléčný dojem – to jsou její hlavní trumfy. Obsah kakaa je minimálně 33 %, takže patří do slušné kategorie. Na jazyku mizí skoro okamžitě, bez odporu, a nechává po sobě krémovou stopu.
Složení je jednoduché a poměrně čisté. Kakaové máslo, kakaová hmota, mléčný tuk, sušené alpské mléko jako hlavní mléčná složka.
Cukr tam samozřejmě je, ale není přehnaný. Přepočet na kilogram vychází asi na 332 Kč, takže jde o střední cenovou hladinu. Za stabilní kvalitu a známou chuť to dává smysl. Obsah kakaa: min. 33 % Tuky: kakaové máslo, mléčný tuk Hodnocení: 4/5 Milka Bubbly Milk (95 g, cca 29,90 Kč v Albertu)
Bubbly je trochu jiný případ. Provzdušněná struktura změní celý zážitek z jejího pojídání. Čokoláda se doslova rozpadá na jazyku, aniž byste museli cokoli kousat. Chuťově je dost podobná Alpine Milk,
obsah kakaa odpovídá stejné kategorii. Jen ta textura je u lidí diskutabilní. Někdo ji má rád, jiný radši sáhne po pevnější tabulce, do které se dá normálně zakousnout. Nelze se ubránit dojmu, že se rychle vytratí.
Složení je prakticky stejné jako u Alpine Milk – kakaové máslo, kakaová hmota, sušené mléko, mléčný tuk.
Pokud hledáte lehčí variantu nebo čokoládu pro děti, Bubbly je dobrá volba. Pro ty, kdo chtějí plnější čokoládový zážitek, bude spíš lepší Alpine Milk. Obsah kakaa: min. 33 % Tuky: kakaové máslo, mléčný tuk Hodnocení: 4/5 Mléčné čokolády Milka, Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz Lindt Excellence Extra Jemná (100 g, cca 109,90 Kč v Albertu)
Nejdražší čokoláda v našem srovnání. A bylo to znát, jen ne úplně tím, jak by člověk čekal. Lindt Excellence Extra Jemná
není klasická mléčná čokoláda s výraznější kakaovou stopou. Staví hlavně na jemnosti a krémovosti, je méně sladká než Milka, ale déle ji cítíte v ústěch, protože chuť se plně rozvine až po chvíli.
Při lámání působí kompaktně, nedrolí se. Rozpouštění je pomalejší a kontrolované. Složení je prémiové: jen kakaové máslo, kvalitní mléčné složky, žádné zbytečné přídavky.
Přepočet na kilogram se pohybuje kolem 1 099 Kč, což je proti zbytku pole velký skok. Otázka je, jestli se ten rozdíl vyplatí v běžném nákupu. Na občasné oslazení života nebo jako dárek ano. Na každodenní mlsání už spíš ne. Obsah kakaa: min. 30 % Tuky: výhradně kakaové máslo Hodnocení: 5/5 Pochoutka Mléčná čokoláda (100 g, cca 14,90 Kč v Albertu)
Privátní značka Albertu a zároveň nejlevnější varianta v testu. Přepočet na kilogram vychází pouze asi na 165 Kč. Chuť je jednodušší, je hodně sladká, bez výrazné kakaové stopy.
Obsah kakaa je na spodní hranici kategorie, složení kombinuje kakaový prášek a rostlinné tuky. To už je poznat při rozpouštění, zůstává po ní lehce mastný dojem v puse.
Nicméně přišlo malé překvapení. Při slepém testu ji jeden z testerů zařadil do střední cenové kategorie. Jako čokoláda na každý den, k odpolední kávě nebo do vaření, bude dobrá. Pokud ale čekáte plný čokoládový zážitek, bude to spíš zklamání.
Obsah kakaa: min. 10 % Tuky: kakaový prášek + rostlinné tuky Hodnocení: 3/5 Delicata Mléčná čokoláda (100 g, cca 39,90 Kč v Albertu)
Delicata obsahuje kakaové máslo a žádné rostlinné oleje. Sladká je tak akorát, nepřebije tím všechno ostatní. Textura je hladká, rozpouštění rovnoměrné.
Jestli hledáte čokoládu na vaření, pečení nebo do fondue, Delicata je rozumná volba. Jako
čokoláda k přímému mlsání ale na Milku ani Lindt nemá, přestože je její cena vyšší než u první zmíněné. Přepočet na kilogram vychází přibližně na 399 Kč. Obsah kakaa: min. 34 % Tuky: kakaové máslo Hodnocení: 3/5 Konečné pořadí a náš verdikt
Lindt Excellence Extra Jemná — 5/5 (prémiová kvalita, ale vysoká cena) Milka Alpine Milk — 4/5 (nejlepší poměr cena/výkon) Milka Bubbly Milk — 4/5 (zajímavá textura, pokud ji máte rádi, stejné složení) Delicata Mléčná — 3/5 (postačí, lepší do vaření) Pochoutka Mléčná — 3/5 (nejlevnější, ale je to znát)
Test ukázal jednu věc poměrně jasně: rozdíl mezi čokoládami nestojí tolik na značce, ale na složení. Kakaové máslo bez příměsí rostlinných tuků a obsah kakaa nad 30 % jsou dva nejspolehlivější ukazatele kvality. Milka Alpine Milk tyhle podmínky splňuje za rozumnou cenu, a proto ji považujeme za nejlepší každodenní volbu z nabídky Albertu.
Co jsme si z testu odnesli: Tipy pro příští nákup
Přiznávám, že před tímhle srovnáním jsem sahala po Milce skoro automaticky, bez přemýšlení. Po přečtení složení Pochoutky a Delicaty chápu proč, a nejspíš u toho zůstanu. Lindt je vzhledem k ceně stále volba spíš na víkend ke kvalitní kávě nebo jako dárek.
Vždy se podívejte, jestli složení obsahuje jen kakaové máslo, nebo i kombinaci s rostlinnými tuky. Je to první rychlý filtr kvality. Obsah kakaa pod 30 % znamená výrazně sladší profil. Když vám to nevadí, privátní značky jsou fér volba. Když chcete plnější chuť, jděte výš. Čokolády s rostlinnými tuky jsou vhodné do pečení a vaření. Tam rozdíl v textuře tolik nevadí a úspora je znát.
Zdroj: Autorský test redakce Cooky.cz, produktové informace výrobců
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