Ovoce s tvarohem má v létě jednu výhodu: na koláčích působí lehčeji a svěžeji. Tyto řezy stojí na vláčném kakaovém těstě, jemné tvarohové náplni a šťavnatém ovoci, které celý moučník trochu odlehčí. Doma se tenhle recept osvědčil hlavně proto, že je na jeden plech, dobře se krájí a i druhý den z lednice chutná pořád dobře.
V létě klidně používám na pečení čerstvé
, mimo sezonu sahám po kompotovaných a když není zbytí, poslouží i okapané půlky z plechovky. Důležitý je hlavně poměr vrstev: broskve spodní část těsta, na ni jemný tvaroh s pudinkem, broskve a nakonec zbytek kakaového těsta. Díky tomu jsou řezy šťavnaté, ale nerozpadají se.
Můj tip: Broskve před položením na tvaroh vždycky nechám dobře okapat. Když tenhle krok přeskočím, pustí zbytečně moc šťávy a horní vrstva těsta se pak peče o něco déle. Broskve a tvaroh jsou v moučnících sehraná dvojice
Tvarohové řezy s patří mezi moučníky, které se u nás pečou už dlouho a pořád se neokoukaly. Jak připomíná jeden z našich dřívějších receptů na Cooky.cz, podobné dezerty se hodí hlavně pro ovocem letní sezonu, kdy je dostatek čerstvého ovoce, ale fungují i v zimě s mraženým nebo kompotovaným ovocem. Recept na letní tvarohové řezy s broskvemi
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: cca 50 minut Teplota trouby: 175 °C Počet porcí: 20 až 24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 4 vejce 200 g cukru krupice 100 ml vody 140 ml oleje 300 g polohrubé mouky 40 g hladké mouky 1 balení kypřicího prášku do pečiva 2 lžíce kakaa
Náplň: 750 g tvarohu 120 g moučkového cukru 1 balení vanilkového pudinkového prášku 2 ks vejce 5 až 6 půlek broskví podle velikosti Foto: Cooky.cz, Recept na Svěží tvarohové řezy s broskvemi: Jednoduchý letní moučník, který potěší svěží chutí i vláčným těstem Postup přípravy tvarohovo-broskvových řezů
1. Nejprve si připravte
plech. Vymažte ho tukem a vysypte moukou, případně vyložte pečicím papírem. Troubu předehřejte na 175 °C.
2. Do větší mísy dejte
vejce a cukr krupice. Krátce prošlehejte, aby se směs spojila a lehce napěnila.
3. Přilijte
vodu a olej, znovu promíchejte a potom přisypte polohrubou mouku, hladkou mouku, kypřicí prášek a kakao. Vznikne hladké, spíš řidší kakaové těsto.
4. V druhé míse vyšlehejte
tvaroh, moučkový cukr, vanilkový pudinkový prášek a vejce. Náplň má být jemná a bez hrudek. Pudinkový prášek ji zpevní, takže se řezy po upečení lépe krájí.
5.
Broskve nakrájejte na menší kousky nebo tenčí měsíčky. Pokud používáte kompotované, nechte je důkladně okapat.
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6. Na připravený plech nalijte
polovinu kakaového těsta a stěrkou ji rozetřete do krajů. Na těsto opatrně rozetřete tvarohovou náplň.
7. Na tvaroh rovnoměrně rozložte
kousky broskví. Neskládejte je moc natěsno, aby se moučník dobře propekl i uprostřed.
8. Nakonec přes broskve nalijte
druhou polovinu těsta. Nemusí je zakrýt dokonale souvisle, při pečení si těsto samo sedne a vytvoří hezký domácí vzhled.
9. Plech vložte do trouby a pečte zhruba
50 minut. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci hlídejte povrch a zkuste špejli v těstové části.
10. Upečené řezy nechte úplně vychladnout. Teprve potom je krájejte na kostky nebo obdélníky. Nejlepší jsou lehce vychlazené, podávané ke kávě nebo jako sladká tečka po obědě. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne, často i déle.
Zdroj: se svolením Recepty pre život, Recept na Broskvový koláč s pudinkem: jednoduchý domácí moučník, který zůstane vláčný a skvěle se hodí ke kávě Rady a tipy šikovné hospodyňky Pokud chcete výraznější kakaovou chuť, přidejte do těsta ještě 1 lžíci kakaa, ale pak hlídejte hustotu a případně přilijte kapku vody. Na tvarohovou vrstvu se hodí i vanilkový cukr nebo trochu citronové kůry. Stačí málo, aby nepřebila broskve.
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