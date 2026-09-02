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Domácí rajčatová omáčka do sklenic je jednodušší, než se zdá: Zimní zásoba mizí ještě před prvními mrazy

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Každý rok v srpnu stojím nad bednou přezrálých rajčat a říkám si, že letos to zvládnu líp než loni. Tentokrát jsem vsadila na rajčatovou omáčku.
Fotografie k rajčatové omáčce

Fotografie k rajčatové omáčce

Zdroj: Foto: Uživatel Javier Latras / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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