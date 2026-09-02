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Dušené vepřové s kapustou reprezentuje oběd jako od babičky pro dny, kdy má jídlo zasytit celou rodinu

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Když se u nás doma chystá poctivý nedělní oběd, dušené vepřové s kapustou a kynutým knedlíkem patří mezi jistoty. Je to jídlo s obyčejnými surovinami, ale právě v tom je jeho síla - měkké maso, kapusta s česnekem a kmínem a k tomu nadýchaný knedlík. Nejraději ho dělám ve chvíli, kdy chci nasytit celou rodinu a zároveň mít na stole něco, co voní starou českou kuchyní.
Obrázek k receptu s názvem k receptu na Dušené vepřové

Obrázek k receptu s názvem k receptu na Dušené vepřové

Zdroj: Zdroj: Lída Novotná, Recept s názvem Když má být oběd opravdu poctivý: dušené vepřové s kapustou a kynutým knedlíkem v tradiční domácí podobě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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