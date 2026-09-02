Dušené vepřové s kapustou reprezentuje oběd jako od babičky pro dny, kdy má jídlo zasytit celou rodinu

Dušené vepřové s kapustou taženou pěkně zvolna a s kynutým knedlíkem nevypadá na talíři nijak okázale. Jenže jakmile se začne vařit, je jasné, proč se k němu doma pořád vracíme. Když se chystá větší nedělní oběd, dušené vepřové s kapustou a kynutým knedlíkem bývá sázka na jistotu. Suroviny jsou prosté, žádné efektní vaření pro parádu, ale dohromady dávají přesně to, co člověk od takového jídla čeká: měkké maso, kapustu vonící po česneku a kmínu a k tomu poctivý nadýchaný knedlík. Dělám ho hlavně ve dnech, kdy se u stolu sejde víc lidí a má se jíst něco pořádného, trochu starodávného.
Maso se pomalu dopéká v pekáči, si v hrnci tiše probublává a kuchyní se za chvíli nese vůně, která obvykle přitáhne i ty, kdo tvrdili, že zatím nemají hlad. Kapusta se v každé domácnosti řeší trochu jinak. Někde přijde jíška a nakonec kapka octa, jinde ji nechávají kapusta jednodušší, hlavně česnekovou. Mně se nejvíc osvědčila cesta někde mezi. Kapusta má zůstat šťavnatá, jemná a ne rozvařená.
Můj tip z praxe: Maso osolte a okořeňte už večer předem. Když vepřová plec přes noc odpočívá s cibulí, kmínem a trochou česneku, druhý den je chuť výraznější a maso při pečení krásně povolí. Kapusta v české kuchyni má pevné místo
Kapusta u nás někdy stojí trochu stranou, přitom do českého vaření patří už dávno, podobně jako zelí. S vepřovým masem si rozumí velmi dobře, stejně tak se slaninou, česnekem a kmínem. Dá se z ní připravit oběd skoro sváteční, ale i úplně obyčejné jídlo na všední den. V domácích receptech se často krájí na nudličky, dusí jen s trochou vody a dochucuje až v závěru, aby neztratila svou typickou chuť. Recept na dušené vepřové s kapustou a kynutým knedlíkem
Doba pečení masa: asi 2,5 hodiny při 160 °C Doba vaření knedlíku: asi 20 minut Počet porcí: 6 porcí Ingredience pro přípravu
Maso: 1 kg vepřové plece 1 ks střední cibule 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 1 lžička drceného kmínu 1 lžička sladké mleté papriky 2 stroužky česneku 150 ml vody nebo vývaru na podlití
Kapustu: 1 ks hlávkové kapusty 100 g anglické slaniny 1 ks cibule 2 lžíce oleje nebo 1 lžíce sádla 3 lžíce hladké mouky 3 stroužky česneku 1 lžička celého kmínu 1 lžička octa sůl podle chuti pepř podle chuti 250–300 ml vody podle potřeby
Kynutý knedlík: 500 g hrubé mouky 300 ml vlažného mléka 1 ks vejce 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 lžička soli 2 ks rohlíků nakrájených na kostičky Postup přípravy vepřového masa dušeného s kapustou a knedlíkem
1. Vepřovou
plec nakrájejte na větší kostky, případně na silnější plátky. Maso osolte, opepřete, přidejte kmín, papriku a utřený česnek. Pokud na to máte čas, nechte maso několik hodin odležet, klidně až do druhého dne. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Vepřovou plec nakrájíme na větší kostky a ochutíme.
2. Připravené maso orestujte na tuku a cibulce, občas zamíchejte, aby se kostky opekly ze všech stran, podlijte vodou a duste do změknutí masa, pak vyndejte maso na talíř a výpek zahustěte a podlijte vodou nebo vývarem. Omáčku povařte, přeceďte a maso vraťte zpět do omáčky. Ještě chvíli provařte.
Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Kostky masa orestujeme na tuku a cibulce. Mezitím přijde na řadu kapusta
3. Omyjte ji, odstraňte vrchní listy, vykrojte tvrdý košťál a zbytek nakrájejte na tenké nudličky. Dejte ji do většího hrnce, osolte, přidejte
kmín, ocet a trochu vody.
4. Kapustu duste na mírném ohni, dokud nezměkne. Sem tam ji promíchejte, hlavně odspodu, kde se umí přichytit. Kdo chce jemnější vůni, může hrnec nechat bez pokličky. V řadě domácností se to tak dělá běžně.
5. Na pánvi rozehřejte
olej nebo sádlo, přidejte na kostičky nakrájenou anglickou slaninu a nechte ji pustit tuk. Pak přisypte cibuli nakrájenou nadrobno a opékejte ji, dokud nezesklovatí a nezačne chytat lehce zlatavou barvu.
6. Směs zaprašte
hladkou moukou a umíchejte světlou jíšku. Krátce ji provařte, aby z ní zmizela syrová chuť mouky, a potom ji vmíchejte do měkké kapusty. Nechte ještě asi 15 minut zvolna probublávat. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Kapustu nakonec ochuťte prolisovaným česnekem.
7. Nakonec kapustu dochuťte prolisovaným
česnekem, pepřem a podle potřeby také solí nebo malou kapkou octa. Výsledek má být hustší, ale nesmí působit suše. Na lžíci by měla kapusta držet, jenže pořád zůstat vláčná.
8. Na
kynutý knedlík rozdrobte droždí do části vlažného mléka, přidejte cukr a nechte vzejít kvásek. Do mísy nasypte mouku, sůl, přidejte vejce, zbytek mléka, kvásek a nakonec také rohlíky nakrájené na kostičky.
9. Vypracujte hladké těsto a pod utěrkou ho nechte kynout přibližně
45 minut. Potom z něj vytvarujte dva knedlíky a nechte je ještě krátce dokynout, zhruba 10 minut. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Z vykynutého těsta vytvarujeme dva knedlíky, které necháme ještě asi 10 minut přikryté kynout.
10. Knedlíky vařte v osolené vodě asi
20 minut. V polovině vaření je otočte. Jakmile je vytáhnete, hned je propíchejte špejlí, aby mohla odejít pára a knedlíky se nesrazily. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Uvařené knedlíky propícháme, aby pára z nich unikla.
11. Upečené
vepřové maso nechte pár minut odpočinout a potom ho podávejte s dušenou kapustou a plátky kynutého knedlíku. Nejlepší je jídlo čerstvé, ale maso i kapusta bez potíží vydrží v lednici do druhého dne. Chuť se za tu dobu ještě trochu propojí. Rady a tipy redakce pro úspěšný výsledek poctivého pokrmu Kapustu nekrájejte na úplně tenké nitky. O něco širší proužky líp drží tvar a v hrnci z nich nevznikne kaše. Pokud kapusta příliš zhoustne, přilijte pár lžic horké vody nebo vývaru. U téhle přílohy taková drobnost často rozhodne o výsledné konzistenci. Knedlík krájejte nití nebo zubatým nožem. Plátky se méně stlačí a na talíři vypadají úhledněji. Když zůstane maso i kapusta na druhý den, ohřívám je raději zvlášť. Maso zakápnu trochou vody a přikryju, kapustu nechám pomalu prohřát v menším kastrůlku. Když se všechno dá do jedné pánve najednou, kapusta se snadno vysuší a knedlík už pak nemá co natáhnout.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná