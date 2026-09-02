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Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží

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Když je doma chuť na něco sladkého a troubu se mi zapínat opravdu nechce, přichází na řadu nepečený jablečný dort. Je levný, osvěžující a díky jablkům, vanilkovému pudinku a vrstvě piškotů krásně drží pohromadě. U nás doma se dělá hlavně na jaře a v létě, když chci moučník, který není těžký a chutná i druhý den z lednice.
Obrázek k receptu na Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží

Obrázek k receptu na Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží

Zdroj: Zdroj: Recepty pre život, Recept na Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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