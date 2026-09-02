Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží

Jablíčka nám dozrávají a padají na zem a v té chvíli vymýšlíme, co dobrého a lahodného by jsme z nich měli připravit. Tento lehký a osvěžující jablečný dort je v horkém létě, zejména na zahradě zcela úžasnou volbou. Je lehký, svěží a praktický. A právě spojení povařených jablek, vanilkového pudinku a piškotů z něj dělá moučník, který po vychlazení dobře drží tvar.
Někdy použiji jen
, jindy sáhnu po Zlatém klasu. Do vanilkový pudink jablek dávám jen trochu třtinového cukru, protože sladkost se pak hezky srovná s piškoty a nahoře se zakysanou kokosovou smetanou.
Můj tip zní: Nechat dort odležet přes noc. Druhý den jde krájet o dost líp a chutě se propojí. Jablka v nepečeném dortu fungují opravdu dobře
stojí na jednoduchém principu. Nepečený jablečný dort Jablka při krátkém povaření změknou, pustí šťávu a po spojení s pudinkovým práškem vytvoří hustou vrstvu, která po vychlazení zpevní. Recept na nepečený jablečný dort
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: alespoň 4 hodiny Počet porcí: 8 až 10 kousků Ingredience, které budeme potřebovat 10 ks velkých jablek 2 lžíce třtinového cukru 3 ks vanilkového pudinku nebo Zlatého klasu 1 ks vanilkového cukru 200 g kokosové kyselé smetany 1 balení kulatých piškotů 1 až 2 lžičky mleté skořice 750 ml vody Postup přípravy svěžího nepečeného dortu s jablky
1. Nejdřív si připravte
jablka. Oloupejte je, zbavte jadřinců a nakrájejte na menší kostky. Kdo chce jemnější výsledek, může část jablek nahrubo nastrouhat a část nechat v kouscích. Zdroj: se souhlasem recepty pre život, Jablka nakrájíme na menší kousky.
2. Nakrájená
jablka dejte do hrnce, zasypte třtinovým cukrem a přidejte asi 500 ml vody. Za občasného míchání je vařte přibližně 10 minut, aby změkla, ale nerozpadla se úplně.
3. Do menší misky odměřte zbývajících
250 ml vody a rozmíchejte v ní 3 vanilkové pudinky nebo Zlatý klas, aby ve směsi nezůstaly hrudky. Přisypte i vanilkový cukr.
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4. K měkkým
jablkům vmíchejte mletou skořici. Potom přilijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání krátce povařte. Směs během chvilky zhoustne. Když chcete dort trochu rustikálnější, část jablek lehce rozmačkejte šťouchadlem nebo rozmixujte ročním mixerem, ale pár kousků klidně nechte vcelku.
5. Připravte si
dortovou formu nebo menší hranatou mísu. Dno vyložte vrstvou kulatých piškotů. Skládejte je těsně vedle sebe, aby se dort po nakrájení nerozjížděl. Nejlépe je udělat dvě vrstvy. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Na dno formy naskládáme 2 vrstvy piškotů.
6. Na piškoty rozetřete část horké
jablečno-pudinkové směsi. Pak přijde další vrstva piškotů a znovu jablečná směs. Vrstvy opakujte, dokud vše nespotřebujete. Navrch má přijít jablečná vrstva. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Piškoty proléváme uvařeným pudinkem s jablky.
7. Dort nechte nejdřív vychladnout při pokojové teplotě. Potom ho přesuňte do lednice alespoň na
4 hodiny. Když je čas, nechte ho tam do druhého dne. To je podle mě nejjistější varianta.
8. Před podáváním rozetřete na povrch
kokosovou kyselou smetanu. Můžete ji nechat tak, nebo ji lehce poprášit skořicí. Když chcete slavnostnější vzhled, posypte vršek i několika rozdrcenými piškoty. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Zatuhlý dort potřeme kokosovou smeta tou, případně posypeme skořicí.
9. Hotový
nepečený jablečný dort krájejte ostrým nožem na řezy nebo klínky a podávejte dobře vychlazený. V lednici vydrží zhruba 2 dny, pak už piškoty bývají měkčí. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Hotový dort krájíme ostrým nožem na klínky a podáváme dobře vychlazený. Pár rad na závěr k nepečenému jablečnému dortu Když jsou jablka hodně šťavnatá, nepřilévejte zbytečně další vodu. Směs by pak tuhla déle. Jestli máte rádi výraznější chuť, přidejte do jablek špetku mletého hřebíčku nebo pár kapek citronové šťávy. Na krájení se mi osvědčilo dort nejdřív dobře vychladit a nůž po každém řezu otřít. Pokud chcete, aby horní vrstva působila jemněji, rozmíchejte kokosovou kyselou smetanu před rozetřením metličkou. Bude hladší a na řezu bude dort působit úhledněji.
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