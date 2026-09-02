Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jablkový koláč s pudinkem hraje na dvě noty: Křehké těsto, šťavnatá jablka a jemný krém v jednom plechu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tenhle jablkový koláč s pudinkem je přesně ten typ receptu, který vypadá trochu nenápadně, ale na plechu funguje překvapivě dobře. Není z klasické mouky, těsto stojí na vločkách, mandlích a jáhlové mouce, takže je sytější a za mě i příjemnější než běžná rychlobuchta, která za dvě hodiny zmizí z těla i z paměti.
Fotografie k jablečnému koláči

Fotografie k jablečnému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Jablkový koláč s pudinkem hraje na dvě noty: Křehké těsto, šťavnatá jablka a jemný krém v jednom plechu
Reklama
Další články z Cooky.cz
Kuřecí stehna po kanadsku jsou jednoduchá domácí klasika s lepším dojmem na talíři
Kuřecí stehna po kanadsku jsou jednoduchá domácí klasika s lepším dojmem na talíři
Kvašená zelenina krok za krokem: Jednoduchý recept na domácí fermentaci bez speciální výbavy
Kvašená zelenina krok za krokem: Jednoduchý recept na domácí fermentaci bez speciální výbavy

Kvašená zelenina doma není žádná magie ani složitá chemie. Stačí správný poměr soli, čerstvá zelenina a...

Domácí housky s křupavou kůrkou a vláčným středem, které zvládnou i začátečníci
Domácí housky s křupavou kůrkou a vláčným středem, které zvládnou i začátečníci

Když doma dojde pečivo a do obchodu se vám fakt nechce, housky z hrnku umí zachránit večeři docela...

Nadýchané kokosové řezy, které nejsou jen retro vzpomínka, ale pořád skvělý moučník
Nadýchané kokosové řezy, které nejsou jen retro vzpomínka, ale pořád skvělý moučník

Kokosové řezy jsou přesně ten moučník, který si člověk pamatuje z plechu na rodinné oslavy i z víkendového...

Jahodové řezy s tvarohem a želatinou. Osvěžující řez z plechu, který vypadá jako z cukrárny a přitom ho zvládne každý
Jahodové řezy s tvarohem a želatinou. Osvěžující řez z plechu, který vypadá jako z cukrárny a přitom ho zvládne každý

Jahodové řezy s tvarohem a želatinou jsou přesně ten typ dezertu, který vypadá efektně, ale přitom ho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.