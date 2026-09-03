Lahodný zavařený zeleninový salát, který bude i po 12 měsících chutnat jako čerstvý: Na chemii zapomeňte

Reklama
6 min
Lahodný zavařený zeleninový salát, který bude i po 12 měsících chutnat jako čerstvý: Na chemii zapomeňtePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každý rok v srpnu stojím nad bednou okurek ze zahrady a přemýšlím, co s nimi. Tenhle zavařený zeleninový salát je moje osvědčená záchrana: barevný, křupavý a v lednici vydrží celý rok.
Fotografie salátu ve sklenici
Zdroj: Foto: YouTube / Melissa Mir, Sklep plný léta: Zavařený zeleninový salát, který přežije zimu a chutná jako čerstvý
Reklama
Uzeninová pomazánka z domácích zásob, která promění obyčejný chleba v pořádné jídlo
Uzeninová pomazánka bývá přesně ten typ jídla, který vznikne trochu z nouze a pak se doma dělá znovu už...
Slané tyčinky sypané sýrem: Jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti
Když se doma chystá klidný večer u televize a já nechci otevírat kupované slané sušenky, dělám tyhle slané...
Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží
Když je doma chuť na něco sladkého a troubu se mi zapínat opravdu nechce, přichází na řadu nepečený...
Dušené vepřové s kapustou reprezentuje oběd jako od babičky pro dny, kdy má jídlo zasytit celou rodinu
Když se u nás doma chystá poctivý nedělní oběd, dušené vepřové s kapustou a kynutým knedlíkem patří mezi...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Uzeninová pomazánka z domácích zásob, která promění obyčejný chleba v pořádné jídlo
- Slané tyčinky sypané sýrem: Jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti
- Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží
- Dušené vepřové s kapustou reprezentuje oběd jako od babičky pro dny, kdy má jídlo zasytit celou rodinu
Nvidia má problém. Nový ovladač GeForce způsobuje blikání obrazu
cdr.cz
dnes, 01:00
1 min
Lahodný zavařený zeleninový salát, který bude i po 12 měsících chutnat jako čerstvý: Na chemii zapomeňte
Cooky.cz
dnes, 01:00
6 min
AI nemusí být žroutem energie. Klíčová je správná velikost modelu
Volty
dnes, 01:00
2 min
10 nejlepších stíhacích jízd v historii formule 1
SvětFormule.cz
2. 9. 2026, 22:59
9 min
Jak gumovým rohlíkům vrátit čerstvou chuť a křupavost: Zachrání je finta s troubou a vodou
Cooky.cz
2. 9. 2026, 22:35
4 min
Reklama
Intel: Výtěžnost procesu 14A roste nejrychleji za posledních 15 let!
diit.cz
2. 9. 2026, 22:00
2 min
Flashpoint podle Petra Kaina
Ekonom
2. 9. 2026, 22:00
Šumava má nové cyklospojení s Bavorskem
Náš REGION
2. 9. 2026, 21:54
1 min
Hrad Kost mění svou tvář
Náš REGION
2. 9. 2026, 21:29
1 min
Vypadají jako z roku 1989, ale umí věci roku 2025. Casio přidalo bluetooth a krokoměr do retro hodinek za pár korun
Mobify.cz
2. 9. 2026, 21:22
3 min
Reklama
Brambory vykopané o týden později klíčí a hnijí ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čekají na jeden jasný signál od nati
Chalupáři-Zahrádkáři
2. 9. 2026, 21:20
2 min
Jabloň v srpnu: jedna chyba při hnojení a o úrodu přijdete. Záleží na stáří stromu
adbz.cz
2. 9. 2026, 21:18
2 min
FOTO: Balony zaplnily nebe nad Hradcem. Ve čtvrtek rozzáří také Jaroměř
Hradecká Drbna
2. 9. 2026, 20:53
2 min
Hooker dostane rekordní výplatu. Za ty peníze by šel i proti Ngannouovi
MMAMAG.cz
2. 9. 2026, 20:45
1 min
Gaethje má po Topuriovi jasno. Svůj odkaz v UFC považuje za naplněný
MMAMAG.cz
2. 9. 2026, 20:41
1 min
Reklama
Dospívající děti mívají téměř neustále hlad. Chutné a zdravé svačiny jim dodají energii bez zbytečných přísad
Zdravestravovani.eu
2. 9. 2026, 20:05
3 min
Diváci ji znají jako ošklivou Pinu z Fantozziho. Milena Vukotić byla ve skutečnosti kráska a pózovala i pro Playboy
ReadZone
2. 9. 2026, 20:04
4 min
Utajovaná svatba popové divy a fotbalového krále: Dara Rolins a Pavel Nedvěd do toho praštili
Aplausin.cz
2. 9. 2026, 20:03
1 min
Kinský přiznal, že po krizovém večeru v Madridu chtěl z Tottenhamu odejít. Pak přišel zákrok, který změnil všechno
SportyŽivě
2. 9. 2026, 20:01
3 min
Hvězda Realu Madrid končí v nároďáku. Rüdiger odehrál 86 zápasů za Německo, ale na velkou trofej nikdy nedosáhl
SportyŽivě
2. 9. 2026, 19:50
3 min
Reklama
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Zprávy
2. 9. 2026, 19:41
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Magazín
2. 9. 2026, 19:41
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Magazín
2. 9. 2026, 19:41
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Zprávy
2. 9. 2026, 19:41
Na první pohled elegance, pak přišly výhrady. Monika Babišová svým outfitem rozvířila debatu
Žena.cz
2. 9. 2026, 19:40
Reklama
Nemusíte nic říkat ani mačkat. Android Auto má skrytou zkratku, která za vás udělá vše jedním dotykem na displeji
Mobify.cz
2. 9. 2026, 19:32
3 min
Dvojčata chtěla v obchodě nejdražší penály. Lenka jim řekla ne. Co následovalo, ji dostalo na dno
DámskýDeník.cz
2. 9. 2026, 19:23
2 min
Chtěl je uložit na zimu, ale rodina snědla obě sklenice za večer. Nakládané papriky s dvojí hořčicí a kurkumou jsou návykové
Chalupáři-Zahrádkáři
2. 9. 2026, 19:20
2 min
Tisíciletá tapiserie je dokladem pevných vztahů Francie a Británie, řekl Macron
Aktuálně.cz - Zprávy
2. 9. 2026, 19:17
Pavlova tvrdá slova na americké CNN: Putin páchá státní terorismus. I proti mé zemi
Aktuálně.cz - Zprávy
2. 9. 2026, 19:15
Reklama
David Pastrňák dal šest asistencí za jediný zápas. V historii Bostonu to před ním zvládli jen Orr a Hodge
Vše o sportu
2. 9. 2026, 19:12
5 min
Jeden řez navíc a borůvkový keř zdvojnásobí úrodu. Většina zahrádkářů ho vynechává
adbz.cz
2. 9. 2026, 19:12
3 min
Procházka mění přípravu. Část kempu stráví s novým koučem v Nizozemsku
MMAMAG.cz
2. 9. 2026, 18:59
1 min
Kotlár po facce od Vémoly překvapil. Jsem za ni hrdý, říká
MMAMAG.cz
2. 9. 2026, 18:54
1 min
Místo tlaku těsná prohra. Hradečtí fotbalisté nestačili na Brno
Hradecká Drbna
2. 9. 2026, 18:51
2 min
Reklama
Hygienici zkontrolovali přes sto táborů ve Zlínském kraji a udělili čtyři pokuty
Náš REGION
2. 9. 2026, 18:50
1 min
Gelnarová zvažovala konec kariéry. Nemoci a zranění ji vyčerpávají
MMAMAG.cz
2. 9. 2026, 18:49
1 min
Tragédie na oblíbeném Lanzarote. Muž zmizel při koupání, jeho tělo našli v moři
Trendy Život
2. 9. 2026, 18:45
2 min
Fotbalisté Zbrojovky zdolali Hradec 1:0 a posunuli se na druhé místo tabulky
Brněnská Drbna
2. 9. 2026, 18:45
3 min
Alice Bendová ukázala tvář plnou otoků a modřin. Obvázaný obličej vyděsil sledující
Trendy Život
2. 9. 2026, 18:44
1 min
Reklama
Reklama
Zcela nevídaná úroveň násilí. Poklidnou zemi šokovala střelba ze samopalů na policii
Alice Bendová ukázala tvář plnou otoků a modřin. Obvázaný obličej vyděsil sledující
Dara Rolins řekla ano Pavlu Nedvědovi. Tajná svatba proběhla v Itálii
Zmenšuje se penis s věkem? Medicínský pohled do trenýrek, který rozptýlí všechny pochybnosti lépe než kamarádi v hospodě
Na první pohled elegance, pak přišly výhrady. Monika Babišová svým outfitem rozvířila debatu
Reklama
Reklama