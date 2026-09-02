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Slané tyčinky sypané sýrem: Jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti

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Když se doma chystá klidný večer u televize a já nechci otevírat kupované slané sušenky, dělám tyhle slané tyčinky sypané sýrem. Jsou hotové poměrně rychle, těsto se připravuje bez zbytečných okolků a nejvíc práce nakonec udělá obyčejný tvrdý sýr, který se při pečení krásně rozvoní a na povrchu vytvoří zlatavou krustu.
Obrázek k receptu na Slané tyčinky sypané sýrem: jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti

Obrázek k receptu na Slané tyčinky sypané sýrem: jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Slané tyčinky sypané sýrem: jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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