Slané tyčinky sypané sýrem: Jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti

Hodí se na posezení s přáteli i na obyčejný večer doma u televize. Tyhle slané tyčinky se sýrem jsou hotové poměrně rychle, těsto není nijak složité a hlavní práci odvede běžný tvrdý sýr. Při pečení provoní kuchyň a na povrchu udělá zlatavou krustu. U nás mizí ještě vlažné, a když má přijít neohlášená návštěva, klidně je dávám na stůl také.
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čedaru, který se v receptech na sýrové tyčinky objevuje docela často. Důležitější než hledání speciálních surovin je ale úplně prostá věc: pracovat se studeným a těsto dlouho nemíchat. Díky tomu bývají tyčinky po upečení máslem křehké a příjemně křupavé.
Můj tip: Když je chci k filmu nebo na oslavu, připravím je už odpoledne a po vychladnutí je nechám volně na plechu. Zůstanou suché a večer mají nejlepší strukturu. Sýrové tyčinky patří mezi poctivé domácí slané pečení
Domácí sýrové tyčinky nejsou žádná novinka. V českých kuchyních se pečou dlouho, jako malé k vínu, pivu, na Silvestra nebo prostě jen tak na mlsání. Základ bývá skoro všude stejný: pohoštění mouka, máslo a tvrdý sýr. A právě ta jednoduchost je na nich podle mě nejlepší. Nic okázalého, žádné velké divadlo. Když se povedou, jeden plech většinou nestačí. Recept na křehké slané tyčinky sypané sýrem
Tohle je domácí verze, kterou dělám nejčastěji ke skleničce vína, k polévce místo pečiva nebo jen na večerní zobání k televizi.
Doba pečení: 15 až 18 minut
Počet porcí: asi 24 až 30 tyčinek Ingredience, které budeme potřebovat 250 g hladké mouky 200 g studeného másla 180 g najemno strouhaného tvrdého sýra do těsta 50 g tvrdého sýra na posypání 1 lžička soli 1/2 lžičky prášku do pečiva 50 ml mléka 1 vejce na potření 1 lžička kmínu nebo sezamu podle chuti Postup přípravy bleskových slaných tyčinek se sýrem
1. Do mísy prosejte
hladkou mouku, přidejte sůl a prášek do pečiva. Vmíchejte 180 g strouhaného sýra, aby se rozložil v těstě rovnoměrně. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Strouhaný sýr přidáváme do těsta i na povrch tyčinek
2. Přidejte na kostičky nakrájené
studené máslo a prsty nebo sekáčkem ho rychle zapracujte do směsi. Není potřeba dlouho váhat, těsto má zůstat spíš chladné než úplně hladké.
3. Přilijte
mléko a rychle vypracujte kompaktní těsto. Jakmile drží pohromadě, přestaňte hníst. Tady se láme, jestli budou tyčinky jemné, nebo zbytečně tuhé.
4. Těsto zabalte do fólie nebo přikryjte a dejte alespoň na
20 minut do lednice. Krátké odležení pomůže máslu znovu ztuhnout a s těstem se pak pracuje mnohem líp. Troubu předehřejte na 190 °C
5. Plech vyložte pečicím papírem a připravte si rozšlehané
vejce na potření.
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6. Těsto vyválejte na lehce pomoučněné ploše na plát silný asi
3 až 4 mm. Rádýlkem nebo nožem nakrájejte pruhy široké zhruba 1,5 cm a dlouhé podle chuti. Já je dělám spíš kratší, dobře se pak berou do ruky.
7. Tyčinky přeneste na plech, potřete je
vejcem a posypte zbylým strouhaným sýrem. Nakonec přidejte trochu kmínu nebo sezamu, pokud chcete výraznější vršek.
8. Pečte v rozehřáté troubě
15 až 18 minut, dokud nejsou okraje a povrch hezky zlatavé. Každá trouba peče trochu jinak, takže poslední minuty už je lepší hlídat.
9. Upečené tyčinky nechte pár minut dojít na plechu a pak je přesuňte na mřížku. Nejlepší jsou ještě lehce vlažné, ale chutnají i studené. V uzavřené dóze vydrží zhruba
2 až 3 dny, pokud je tedy někdo nesní už cestou z kuchyně. Rady a tipy z domácí kuchyně Jestli chcete výraznější chuť, vyměňte část běžného sýra za čedar. Tyčinky budou tmavší a chuťově plnější. Na slavnostnější pohoštění můžete část posypu udělat se sezamem a část s kmínem. Na talíři to vypadá dobře a každý si vezme, co má rád. Když se těsto při vyvalování lepí, vraťte ho na 10 minut do lednice. U sýrového těsta je to lepší než přidávat další mouku. Po vychladnutí skladujte tyčinky v suchu. Když je zavřete ještě teplé, změknou a ztratí křupavost. Když chci, aby byly tyčinky o něco voňavější, přidám do těsta malou špetku sladké papriky. Barva je pak hezčí a chuť o trochu plnější, ale pořád zůstává čistě domácí.
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