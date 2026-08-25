Poznáváte je? Policie hledá dva muže kvůli krádeži v OstravěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poznáváte je? Policie hledá dva muže kvůli krádeži v Ostravě
V areálu bohumínské nemocnice začala dnes ráno vznikat nová administrativní budova. Její stavba potrvá jen...
V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Za více než 150 milionů ji nechalo...
Na nákladovém nádraží v Kopřivnici vykolejil při posunu nákladní vagon. Doprava na trati je přerušena....
V domě U Bílého anděla na novojičínském Masarykově náměstí vznikly dva nové byty. Město se rozhodlo...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →