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Požár jim vzal vybavení, ale ne chuť tančit. Ostravské studio prosí o pomoc

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Červencový požár v Bělském lese nezničil jen polovinu obchodního centra. Toxický kouř i voda, pomocí které hasiči s plameny celou noc bojovali, vzala zázemí a vybavení také tanečníkům ostravského studia B Dance Company. Jen pár týdnů do začátku nové sezony se proto rozhodli požádat o pomoc veřejnost.
Požár jim vzal vybavení, ale ne chuť tančit. Ostravské studio prosí o pomoc

Požár jim vzal vybavení, ale ne chuť tančit. Ostravské studio prosí o pomoc

Zdroj: B Dance Company
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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