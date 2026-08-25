Požár jim vzal vybavení, ale ne chuť tančit. Ostravské studio prosí o pomocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár jim vzal vybavení, ale ne chuť tančit. Ostravské studio prosí o pomoc
V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Za více než 150 milionů ji nechalo...
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V domě U Bílého anděla na novojičínském Masarykově náměstí vznikly dva nové byty. Město se rozhodlo...
Krnovské strážníky zaměstnal minulé úterý silně podnapilý muž, který se pohyboval na tamním nádraží....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →