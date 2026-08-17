Písek hostil folklorní soubory z pěti zemí, festival se konal už po jednatřicátéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Písek hostil folklorní soubory z pěti zemí, festival se konal už po jednatřicáté.
Šumavský národní park zastavuje do konce sezony splouvání a možnost registrace pro splouvání Teplé Vltavy v...
Profesionální hasiči z Jindřichova Hradce dnes zasahovali u řeky Nežárky. Z hladiny odstraňovali mastnou...
Jihočeští hygienici letos evidují výrazně více případů lymeské boreliózy než ve stejném období loňského...
Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let Jan Boháč, výrazná osobnost...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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