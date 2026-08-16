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Boreliózy v Jihočeském kraji výrazně přibylo, hygienici letos evidují už 630 případů

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Jihočeští hygienici letos evidují výrazně více případů lymeské boreliózy než ve stejném období loňského roku. K tomuto týdnu bylo v kraji potvrzeno 630 případů, což je o 146 více než loni. Naopak klíšťové encefalitidy je zatím méně, hygienici zaznamenali 53 případů.
Boreliózy v Jihočeském kraji výrazně přibylo, hygienici letos evidují už 630 případů.

Boreliózy v Jihočeském kraji výrazně přibylo, hygienici letos evidují už 630 případů.

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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