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Králík, papoušek i netopýr. Odchytáři městské policie mají o prázdninách napilno

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Králík, papoušek, zajíc i netopýr. Tak pestrou sestavu zvířat v posledních dnech řešili odchytáři městské policie. Zatímco jeden mazlíček utekl kvůli nezavřeným vratům, jiný se schoval v křoví. Budějovičtí strážníci vyjížděli ke 41 případům souvisejícím se zvířaty.
Králík, papoušek i netopýr. Odchytáři městské policie mají o prázdninách napilno

Králík, papoušek i netopýr. Odchytáři městské policie mají o prázdninách napilno

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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