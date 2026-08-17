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Černá mastná látka znečistila Nežárku. Vzorky putují na rozbor

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Profesionální hasiči z Jindřichova Hradce dnes zasahovali u řeky Nežárky. Z hladiny odstraňovali mastnou černou látku, která se ve vodě objevila.
Černá mastná látka znečistila Nežárku. Vzorky putují k odbornému zkoumání

Černá mastná látka znečistila Nežárku. Vzorky putují k odbornému zkoumání

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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