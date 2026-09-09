V Praze v srpnu chyběly plastové Lítačky na výměnu, zásoby už jsou doplněnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Praze v srpnu chyběly plastové Lítačky na výměnu, zásoby už jsou doplněny
Výtoňský most čeká další zpevňování. Správa železnic na jeho ocelovou konstrukci nalepí speciální uhlíkové...
Fanouškům pražské Slavie se nelíbí ceny vstupenek na domácí zápasy Ligy mistrů, jsou podle nich předražené...
Pražská mlžítka prošla mimořádnou kontrolou kvůli obavám z bakterie Legionella. Hygienici v srpnu...
Trvalo to deset let, ale pražská zoo se znovu může pochlubit chovem lemurů tmavých. Kontrastně zbarvený pár...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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