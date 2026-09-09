Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina

Představte si, že celý vesmír visí na vlásku. A jediní, kdo ho můžou zachránit? Parta nezkušených kadetů na palubě nejmodernější lodi, jakou kdy lidstvo postavilo.
Uprostřed posádky stojí dva muži, kteří se nemůžou vystát. Jeden je horkokrevný rebel řízený instinktem, druhý chladný logik potlačující každou emoci. Jejich osobnostní střet by se dal krájet nožem.
Dokážou překonat vzájemnou rivalitu dřív, než se vesmír propadne do věčné temnoty? Každé jejich rozhodnutí znamená buď záchranu miliard životů, nebo okamžitou katastrofu.
Režisér, který značku nikdy neměl rád
Tohle velkolepé sci-fi drama se jmenuje Star Trek a do kin dorazilo v roce 2009. Režíroval ho J. J. Abrams, scénář napsali Roberto Orci a Alex Kurtzman.
Do rolí legendárních rivalů Jamese T. Kirka a Spocka nastoupili Chris Pine a Zachary Quinto. Doplnili je Eric Bana jako pomstychtivý Nero, Zoe Saldana, Karl Urban, Bruce Greenwood, Simon Pegg, John Cho a Anton Yelchin.
Ve filmu se navíc objevil legendární Leonard Nimoy, což propojilo novou éru s tou původní. Jeho emotivní výkon dojal i ty největší skeptiky.
Vznik snímku provázela obrovská tvůrčí výzva. Abrams totiž otevřeně přiznal, že v dětství a dospívání nikdy nebyl fanouškem Star Treku. Nerozuměl mu a dával přednost konkurenční vesmírné sáze.
Přesto dostal za úkol vdechnout skomírající značce nový život. Sázka na tvůrce, který nebyl zatížen nostalgií, se ukázala jako geniální tah. Dokázal skloubit moderní dravost s úctou k odkazu minulosti.
Slepené prsty a pivovar jako vesmírná loď
Natáčení provázela řada bizarních situací. Zachary Quinto se potýkal s nečekaným anatomickým problémem – nedokázal přirozeně roztáhnout prsty do ikonického vulkánského pozdravu.
Abrams mu proto musel prsty během záběrů nechat slepit speciálním lékařským lepidlem. Quinto tak celé natáčení trpěl kvůli gestu, které fanoušci po celém světě zbožňují.
Další kuriozita: herečka Winona Ryder, která ztvárnila Spockovu matku Amandu Grayson, je ve skutečnosti pouze o 6 let starší než její filmový syn Zachary Quinto. Díky skvělému maskování to ale nikdo v kinech nepostřehl.
Tvůrci prokázali velkou dávku kreativity i při stavbě kulis. Interiéry strojovny legendární USS Enterprise se nenatáčely v žádném futuristickém studiu. Filmaři využili reálné industriální prostory obřího pivovaru Budweiser ve Van Nuys v Los Angeles.
Syrový a uvěřitelný vzhled pivovaru dodal lodi autenticitu, kterou by žádné studio nedokázalo napodobit.
Rekordní rozpočet a miliardový triumf
První celovečerní Star Trek z roku 1979 stál 46 milionů USD, což po započtení inflace do roku 2009 činilo přibližně 135 milionů USD. Abramsův restart s rozpočtem 150 milionů USD se stal do té doby nejdražším projektem v historii celé franšízy.
Obří investice se studiu bohatě vyplatila. Snímek celosvětově vydělal fantastických 385,7 milionů USD a stal se obrovským hitem. Dokázal, že i zdánlivě vyčpělá značka může pod správným vedením dominovat moderním kinům.
Tento strhující snímek plný emocí, humoru a dechberoucích efektů se vrací na televizní obrazovky. Můžete ho sledovat již ve čtvrtek 10. září 2026 ve 20:00 na Nova Cinema.
Připravte si popcorn, vypněte telefon a nechte se vystřelit do jiných dimenzí. Čtvrtek večer si zaslouží pořádný restart – a co vy?
Zdroje článku: iDNES.cz – s námi víte víc, tv.seznam.cz, Dnes večer: Oscarový trhák poběží zdarma pro celé Česko. Připravte si ovladač, začíná přesně ve 20:00 | TVGURU.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá