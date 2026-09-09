Policie řeší výhrůžku škole přes Bakaláře. Účet studenta měl někdo napadnoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie řeší výhrůžku škole přes Bakaláře. Účet studenta měl někdo napadnout
Pražský dopravní podnik pořídí dalších 25 nových tramvají Škoda 52T. Jedna vyjde na 82,5 milionu korun,...
Výtoňský most čeká další zpevňování. Správa železnic na jeho ocelovou konstrukci nalepí speciální uhlíkové...
Fanouškům pražské Slavie se nelíbí ceny vstupenek na domácí zápasy Ligy mistrů, jsou podle nich předražené...
Pražská mlžítka prošla mimořádnou kontrolou kvůli obavám z bakterie Legionella. Hygienici v srpnu...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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