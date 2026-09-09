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Policie řeší výhrůžku škole přes Bakaláře. Účet studenta měl někdo napadnout

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Dennívýzva
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Pražská policie řeší výhrůžku adresovanou škole, která byla odeslána přes systém Bakaláři. Policisté kvůli ní přijali bezpečnostní opatření a vypátrali studenta, z jehož účtu zpráva odešla. Podle dosavadních zjištění ale účet pravděpodobně někdo napadl a zneužil.
Policie řeší výhrůžku škole přes Bakaláře. Účet studenta měl někdo napadnout

Policie řeší výhrůžku škole přes Bakaláře. Účet studenta měl někdo napadnout

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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