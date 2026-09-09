Olivový olej na nerez? Hospodyňky nad tím kroutí hlavou, ale výsledek mluví sám. Takhle to funguje

Úžasný design a moderní šmrnc nerezových spotřebičů okamžitě rozzáří každou kuchyň. A nemusí jít jen o lednici nebo myčku, ale také třeba o dřez nebo přímo o nádobí.
Jenže jejich lesk s postupem času mizí. Podepíše se na tom vodní kámen i mastnota. Začnou vypadat mdle, ušmudlaně, opotřebovaně a je na nich vidět každý otisk prstu. Existuje ale několik snadných způsobů, jak lesk nerezových povrchů můžete obnovit. Vyzkoušejte 6 zaručených metod
Pravděpodobně se nenajde
domácnost, v níž by nebyl alespoň jeden kousek z nerezové oceli. Například rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, varná deska, dřez nebo digestoř. Čištěním hygienického, odolného a působivého materiálu je trochu problém. Ale nebojte se, ve skutečnosti je to snadné. A o nic pracnější, než čištění spotřebičů z jiných povrchů, ale musíte pouze zvolit odlišný způsob.
Tento velmi působivý materiál odolný vůči teplu, poškození, korozi a většině skvrn je ideální čistit navlhčenými měkkými utěrkami, ideálně z mikrovlákna.
Po umytí povrch vždy utřete do sucha. Nakonec ho můžete vyleštit, aby zářil. Hadřík nebo utěrku lze navlhčit speciálními prostředky, které koupíte v obchodech. Pokud ale nechcete utrácet, zvolte jednu z těchto možností: saponát na mytí nádobí mýdlová voda voda s jedlou sodou octová voda voda s citronem čistič skla. Nepoužívejte nikdy kartáč nebo drátěnku
Při
čištění tohoto efektního materiálu ale postupujte obezřetně. Mějte na paměti, že se nerezové povrchy rychle a snadno ničí. Rozhodně na ně nepoužívejte nic drsného, jako je třeba prášek, kartáč nebo drátěnka. Povrch se poškrábe. Opravdu dobrým pomocníkem jsou právě utěrky z mikrovlákna vyrobené speciálně pro nerezové povrchy, které snadno odstraňují šmouhy i mastnotu. Vyzkoušet můžete také obyčejné vlhčené ubrousky, které máte většinou někde po ruce a skvěle odvedou tu samou práci. Zdroj fotografie: Depositphotos
I když jste ta nejlepší hospodyňka na světě, nikdy nezabráníte tomu, aby se na pečlivě vyleštěných a udržovaných nerezových kouscích ve vaší kuchyni
objevovaly téměř neustále otisky prstů. To je asi největším úskalím tohoto materiálu, na které si budete stále dokola stěžovat. Nejlepším způsobem, jak otisky odstraníte, je, že vyleštíte povrch olivovým nebo dětským olejem, případně čímkoli mastnějším.
Jaké tipy máte na čištění nerezových povrchů?
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz