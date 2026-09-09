Sam LoPresti chytil 80 střel a stejně prohrál. Brankářský rekord NHL zní jako překlep

Přesto odjel s porážkou 2:3 a rekordem, ke kterému se nikdo v základní části NHL ani po více než osmdesáti letech nedostal.
Výborný brankář někdy vyhraje zápas téměř sám. Sam LoPresti 4. března 1941 zjistil, že existuje hranice, za kterou už ani to nestačí. Jeho Chicago Black Hawks hráli v Boston Garden proti Bruins a během šedesáti minut dovolili domácím 83 střel na branku. LoPresti jich zastavil osmdesát.
Chicago přesto prohrálo 2:3.
Více zákroků v jednom utkání základní části NHL žádný brankář nepředvedl. Samotné číslo působí tak nepravděpodobně, že člověka téměř nutí hledat prodloužení nebo několik spojených zápasů. Nic takového tam není. Šlo o obyčejný šedesátiminutový večer, během kterého na jednoho člověka mířil puk v průměru více než jednou za minutu.
Na druhé straně měl brankář Bostonu skoro volno
Nejlepší způsob, jak pochopit míru bostonské převahy, je podívat se na druhou branku. Frank Brimsek čelil pouze 18 střelám Chicaga.
Boston tedy svého soupeře přestřílel 83:18.
Rozdíl 65 střel by za normálních okolností znamenal zápas, který se v polovině mění v rutinní demolici. Jenže LoPresti odmítal pustit Bruins do pohodlného náskoku. Ještě ve třetí třetině bylo skóre 2:2 a jeden z nejjednostrannějších zápasů podle počtu střel mohl pořád skončit vítězstvím Chicaga.
Teprve v čase 17:29 třetí třetiny dostal Eddie Wiseman puk za LoPrestiho a Boston vedl 3:2. Další střely už brankář zastavil, ale jeho mužstvo nevyrovnalo. Po osmdesáti zákrocích tak v oficiálním zápisu zůstala u jeho jména prohra.
Chytal navíc v hokeji, který dnešnímu brankáři připadá skoro sebevražedný
Rok 1941 znamená, že LoPresti neměl brankářskou masku. Jacques Plante ji v NHL pravidelně prosadil až v roce 1959. Gólman tedy proti profesionálním střelcům stál s odkrytým obličejem a výstrojí, která se s dnešními chrániči nedá příliš srovnávat.
To je důležitý kontext. Osmdesát zákroků není jen statistická zátěž na oči a reflexy. Znamená desítky nárazů puku do betonů, vyrážečky, lapačky, trupu, ramen a míst, kam člověk vůbec nechce dostat tvrdou gumovou desku.
LoPresti později popisoval, že puky přicházely ze všech stran a některé ani pořádně neviděl. Po utkání údajně odhadoval, že ztratil osm až deset liber tělesné hmotnosti, tedy zhruba čtyři kilogramy.
Pokud v moderním sportu mluvíme o extrémním vytížení brankáře, LoPrestiho večer je téměř archeologický nález z doby, kdy měla stejná pozice ještě úplně jinou fyzickou cenu.
Ron Tugnutt se o padesát let později dostal na 70. A to potřeboval prodloužení
Nejslavnější modernější útok na LoPrestiho rekord přišel 21. března 1991. Ron Tugnutt chytal za Quebec Nordiques proti Boston Bruins – shodou okolností znovu v Boston Garden – a čelil 73 střelám. Zastavil jich 70.
Zápas skončil 3:3.
Domácí publikum tehdy výkon soupeřova brankáře ocenilo natolik, že hráči Bostonu Tugnuttovi řekli, ať se fanouškům ukloní. Udělal to. Sedmdesát zákroků se stalo jedním z nejslavnějších brankářských výkonů modernější éry NHL.
A přesto mezi ním a LoPrestim zůstává deset zákroků rozdílu.
Tugnutt navíc chytal 65 minut, protože utkání pokračovalo do pětiminutového prodloužení. LoPresti měl na svých osmdesát pouze šedesát.
Právě to dává rekordu další rozměr. Nejenže nikdo nepřekonal celkové číslo. Nikdo se k němu nepřiblížil ani s pěti minutami navíc.
Jak může tým dovolit 83 střel a pořád být dvě minuty před koncem zápasu ve hře?
Čísla 83 a 80 automaticky přitahují pozornost k rekordmanovi, ale současně vypovídají něco děsivého o Chicagu před ním. LoPresti musel zachraňovat prakticky nekonečnou sérii situací a přesto držel své mužstvo na úrovni, kdy jediný povedený protiútok mohl celý zápas převrátit.
To je zvláštní vlastnost brankářské pozice. Skvělý výkon gólmana někdy maskuje, jak špatně jeho tým skutečně hraje. Výsledné skóre 3:2 vypadá jako vyrovnaný zápas. Poměr střel 83:18 vypráví úplně jinou historii.
Bez LoPrestiho by nikdo na večer možná nevzpomínal jako na těsnou výhru Bostonu. Vzpomínalo by se na historickou demolici. On z ní udělal zápas. Jen ho nedokázal udělat vítězný.
Rekordní noc byla přitom jen jednou bizarní kapitolou velmi neobvyklého života
LoPrestiho kariéra v NHL byla krátká. Odehrál 74 zápasů během dvou sezon a potom Spojené státy vstoupily do druhé světové války. Brankář narukoval k americkému námořnictvu a sloužil na obchodních lodích chráněných Navy Armed Guard.
Později žertoval, že německé ponorky mu připadaly bezpečnější než puky v NHL. V únoru 1943 přestala podobná věta působit vtipně, když byla jeho loď skutečně torpédována a potopena v Atlantiku. LoPresti strávil s dalšími muži týdny v záchranném člunu a pomáhal skupině přežít do záchrany.
Po válce už se do NHL nevrátil.
Jeho hokejový rekord tím dostává zvláštní perspektivu. Osm desítek puků v Boston Garden nebylo ani zdaleka nejnebezpečnější situací, kterou během života zažil. V historických tabulkách NHL ale právě ten večer zůstává.
A pravděpodobně tam ještě dlouho zůstane
Moderní fanoušek považuje čtyřicet zákroků za náročný večer. Přes padesát už vznikají titulky. Šedesát je událost, která se okamžitě dostává do historických statistik.
Osmdesát vyžaduje téměř absurdní kombinaci okolností. Soupeř musí kompletně dominovat, ale zároveň nesmí dávat dost gólů na to, aby byl brankář vystřídán. Gólman musí být fenomenální, přestože jeho tým před ním selhává, a zápas musí dál zůstávat natolik konkurenceschopný, aby zůstal v brance až do konce.
LoPresti všechny tyto podmínky splnil 4. března 1941. Chytil osmdesát puků. Tři nechytil. A NHL mu za největší zákrokový výkon základní části své historie zapsala do výsledků porážku.
Možná právě proto ten rekord působí tak dokonale hokejově. Brankář může být téměř bezchybný. Stačí, aby jeho tým potřeboval, aby byl bezchybný úplně.
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Zdroje: NHL.com – Sam LoPresti faced 83 shots in 1941 game for Chicago [1], NHL.com – Sam LoPresti of Black Hawks stopped pucks, saved lives [2], NHL.com – Ron Tugnutt made 70 saves in game with Nordiques [3], NHL.com – March 21: Tugnutt makes 70 saves for Nordiques [4].