Jak dnes žije Robert Rosenberg: Z hvězdy filmů pro dospělé se stal trenér dětí, po dvou rozvodech našel novou partnerku

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Jak dnes žije Robert Rosenberg: Z hvězdy filmů pro dospělé se stal trenér dětí, po dvou rozvodech našel novou partnerkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Robert Rosenberg vstává před sedmou, pracuje do devíti večer a bydlí v bytě 1+1 nad vlastní tělocvičnou na pražském Žižkově. Z někdejší hvězdy filmů pro dospělé je dnes boxerský trenér, který učí děti, autisty i vozíčkáře.
Robert Rosenberg
Zdroj: Česká televize
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