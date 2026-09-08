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Slávističtí ultras brojí proti cenám vstupenek. Nezdražovalo se, namítá klub

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Fanouškům pražské Slavie se nelíbí ceny vstupenek na domácí zápasy Ligy mistrů, jsou podle nich předražené a klubu uškodí. Podle zástupců klubu ale k žádnému dražení nedošlo, některé lístky naopak zlevnily. Vyšší částky navíc ultras z Tribuny Sever měli platit na vlastní popud, přestože nyní upozorňují na výrazný nepoměr mezi sektory.
Slávističtí ultras brojí proti cenám vstupenek. Nezdražovalo se, namítá klub

Slávističtí ultras brojí proti cenám vstupenek. Nezdražovalo se, namítá klub

Zdroj: Tribuna Sever
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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