Slávističtí ultras brojí proti cenám vstupenek. Nezdražovalo se, namítá klub

Fanouškovská skupina Tribuna Sever, která stojí za aktivní podporou největšího a nejstaršího klubu v Česku, se ohradila proti ceně vstupenek na domácí zápasy Ligy mistrů.
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Ceny jsou přemrštěné, míní ultras
Slavia se s nově zveřejněnými cenami lístků podle fanoušků zařadila mezi nejdražší kluby celé soutěže.
„Liga mistrů nemá být pro fanoušky nedostupným luxusem. Levněji se na stejnou soutěž chodí na řadě stadionů v západní Evropě, v zemích s výrazně vyššími příjmy i životními náklady," uvedli slávističtí ultras na síti X.
Ceník pro novou sezonu byl zveřejněn po zvládnutém derby a výhře nad brněnskou Zbrojovkou. Vstupné na domácí utkání ovšem i ti největší fanoušci považují za nepřijatelně vysoké. Klub se oproti tomuto tvrzení ohradil. Úspěch či neúspěch v derby ani porážka Zbrojovky se do cenové politiky nepromítá.
„Nikdy jsme nebyli těmi, kteří by při každém zdražení křičeli. Chápeme, že úspěšný klub něco stojí a že Liga mistrů je pro Slavii mimořádná událost. Jenže i zdražování má svoji hranici, která podle nás byla tentokrát překročena," napsali. Zásah pro srdcaře
Krok podle zástupců Tribuny sever nejvíce uškodí srdcařům.
„Pořád totiž prodáváte vstupenky stejným lidem. Těm, po kterých chcete, aby letěli za Slavií do Baku. Aby ve středu jeli do Varnsdorfu. Aby jezdili na ligové výjezdy a byli v Edenu proti soupeřům, jejichž jméno samo o sobě stadion nevyprodá. Těm, kteří Slavii podporují celý rok, by měla být účast v Lize mistrů odměnou," míní.
Nastavené ceny jsou podle fanoušků velký problém. Pokud se klub snaží do Edenu přitáhnout velké množství jednorázových návštěvníků, je podle nich současná cenová politika pochopitelná. „
Pokud ale chceme mít v Edenu především slávisty a atmosféru, která mužstvu skutečně pomůže, považujeme nastavené ceny za chybu," míní ultras. Palba do vlastních řad
Velkým otazníkem jsou podle ultras též ceny na jejich severní tribuně. „
V minulosti jsme sami podporovali myšlenku, že kotel nemusí být automaticky nejlevnějším místem na stadionu. Symbolicky vyšší cena může pomoct tomu, aby si lístky na Sever nekupovali lidé jen proto, že je nejlevnější," napsali s tám, že čtyřicetiprocentní rozdíl oproti nejlevnější tribuně už podle nich symbolický není.
Balíček na čtyři zápasy Ligy mistrů stojí fanoušky s permanentkou na Severu 6 750 Kč. „
To je téměř 1 700 Kč za jeden zápas v kotli za bránou. Při pohledu na ceny obdobných fanouškovských sektorů v Evropě je těžké takovou částku obhájit," stěžují si ultras.
Dopady cenové politiky se už podle nich promítají do běžné reality. „
Po mnoha letech ve větší míře slyšíme od slávistů, že si vybírají, na které zápasy svého klubu půjdou. U vícečlenných rodin se bavíme o částkách v desítkách tisíc korun. Nevybírají si proto, že by je některý zápas nezajímal, ale proto, že všechny jednoduše zaplatit nechtějí nebo nemohou," vysvětlili. Nezdražili jsme, vzkazuje klub
Na otevřený dopis obratem reagoval i samotný klub. K žádnému dražování podle Slavie nedošlo, současná cenová politika je podle nich identická s předchozí sezonou.
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Úpravy cen nedoznala ani jedna z kategorií ve srovnání s loňským rokem. K jediné změně v ceníku došlo u kategorie osob se zdravotním postižením, kde klub přistoupil k výraznému snížení cen," uvedli zástupci. O vyšší ceny prosili sami ultras
Klub se vyjádřil také k rozdílu cen mezi severní a jižní tribunou. „
SK Slavia Praha nikdy nezastávala názor, že by měla být cena pro obě tribuny rozdílná. Několik let však klub při jednáních se zástupci Tribuny Sever čelil požadavku, aby ceny na Tribuně Sever byly vyšší než na zbytku stadionu a na Tribunu Sever tak chodili pouze opravdu aktivní fanoušci," uvedl klub s tím, že poměr cen mezi tribunami se oproti loňskému roku nijak nezměnil.
„Od utkání proti Arsenal FC sjednotíme ceny jednotlivých vstupenek na Tribunu Sever a Tribunu Jih." oznámilo vedení. Fanouškům, kteří si již zakoupili balíček na Tribunu Sever nebo jednotlivou vstupenku na čtvrteční utkání proti RC Lens, klub rozdíl v ceně oproti levnější tribuně vrátí formou slevového voucheru do aplikace Slavia. „Pro zápas s RC Lens zároveň rušíme sektorizaci stadionu a permanentkářům nabídneme vstup na domácí utkání UEFA Youth League zdarma," doplnil dále klub.