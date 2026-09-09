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Na pytlácké stezce: Představitel hajného musel od kamery k bagru a letecké motory simulovaly zběsilou bouři

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Oblíbený snímek Na pytlácké stezce vznikl na přímou objednávku ze Západního Německa. Během natáčení se štáb musel vyrovnat s ozbrojeným dozorem vojáků.
Na pytlácké stezce

Na pytlácké stezce

Zdroj: FOTO:Josef Janoušek, distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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