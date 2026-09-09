Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Záhada úhynu ptáků na Vltavě trvá. Dva zachránění kačeři se vrátili do přírody

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dva kačeři, které v srpnu z Vltavy vytáhli téměř bezvládné kvůli podezření na otravu botulotoxinem, se vrátili zpět do přírody. Záchranáři je po několika týdnech vypustili pod Mánesovým mostem. Příčina úhynu desítek vodních ptáků v této části Prahy ale stále není jasná.
Záhada úhynu ptáků na Vltavě trvá. Dva zachránění kačeři se vrátili do přírody

Záhada úhynu ptáků na Vltavě trvá. Dva zachránění kačeři se vrátili do přírody

Zdroj: Desop
Reklama
Další články z Pražská Drbna
Pražští záchranáři si budou vyměňovat zkušenosti s kolegy z Dubaje
Pražští záchranáři si budou vyměňovat zkušenosti s kolegy z Dubaje
Sparta vyhodila dva asistenty trenéra Priskeho. Začátek sezony se nepovedl
Sparta vyhodila dva asistenty trenéra Priskeho. Začátek sezony se nepovedl

Sparta přitvrdila. Po neúspěšném startu sezony se klub rozhodl rozloučit se dvěma asistenty trenéra...

Policie řeší výhrůžku škole přes Bakaláře. Účet studenta měl někdo napadnout
Policie řeší výhrůžku škole přes Bakaláře. Účet studenta měl někdo napadnout

Pražská policie řeší výhrůžku adresovanou škole, která byla odeslána přes systém Bakaláři. Policisté kvůli...

V Praze v srpnu chyběly plastové Lítačky na výměnu, zásoby už jsou doplněny
V Praze v srpnu chyběly plastové Lítačky na výměnu, zásoby už jsou doplněny

V Praze v srpnu scházely plastové karty pro MHD Lítačka nutné pro výměnu těch, kterým skončila platnost....

Nové tramvaje za více než dvě miliardy. Praha přikoupí 25 vozů Škoda 52T
Nové tramvaje za více než dvě miliardy. Praha přikoupí 25 vozů Škoda 52T

Pražský dopravní podnik pořídí dalších 25 nových tramvají Škoda 52T. Jedna vyjde na 82,5 milionu korun,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.