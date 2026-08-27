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V Ostravě vyroste za miliardu korun přes 200 bytů, developer chce proměnit zanedbané území u centra

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Developerská skupina Maverick začala stavět v Cihelní ulici nedaleko centra Ostravy. Projekt s názvem Nová Cihelní počítá se vznikem více než 200 bytů, celkové…
8 V Ostravě vyroste za miliardu, Ostrava Cihelní

8 V Ostravě vyroste za miliardu, Ostrava Cihelní

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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