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Mezi hlavním nádražím a Holešovicemi nejezdily vlaky, rychlík srazil člověka

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Po střetu vlaku s osobou byl na hodinu a půl zastaven provoz na trati mezi hlavním a holešovickým nádražím. Vlaky teď kolem místa události jezdí s omezením rychlosti.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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