Podezřelé auto u kolejí zaujalo policisty na Hodonínsku. Řidič si chtěl vzít život

Podezřelé auto u kolejí zaujalo policisty na Hodonínsku. Řidič si chtěl vzít životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podezřelé auto u kolejí zaujalo policisty. Řidič si chtěl vzít život
Středeční smrtelná nehoda u Doubravníku na Brněnsku má další dohru. Opilý muž převážel pět dětí, nezvládl...
Poznat, zda je pečivo ještě k jídlu, nebo na něm začíná rašit plíseň, je pro nevidomé a slabozraké někdy...
Artis Brno hlásí novou posilu do obrany. Z Baníku Ostrava přichází na hostování do konce sezony...
Vnučka brněnského podnikatele Ernesta Stiassni Margot přijela z Ameriky do Brna. Během své návštěvy se...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →