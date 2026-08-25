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V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouráním

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V rekonstruované budově Nové scény Národního divadla z roku 1983 stavbaři zjistili větší množství azbestu, než se předpokládalo. I proto se zatím nebourá zvenčí, dokud se azbest šetrně neodstraní. Řekl to ředitel Národního divadla Jan Burian.
V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouráním

V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouráním

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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