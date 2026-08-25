V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouránímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouráním
Praha spustila první Centrum duševního zdraví pro seniory v metropoli, které poskytuje pomoc seniorům s...
Městská policie uspořádala další celopražskou kontrolní akci, ve které se zaměřila na cyklisty a jezdce na...
Část Ortenova náměstí v Holešovicích čeká proměna, Praha 7 v jižní části nechává vybudovat vodní prvek,...
Jsou mu teprve dva roky, už ale zažil obrovské trápení. V útulku městské policie právě bojuje o život...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- V Praze otevřeli centrum duševního zdraví pro seniory, pomůže lidem s demencí i pečujícím
- Další kontroly cyklistů a koloběžkářů. Strážníci řešili skoro 500 přestupků
- Ortenovo náměstí se promění, rozšíří park a postaví vodní prvek
- Psík spadl z balkonu, majitelka se ho pak zřekla. O jeho život teď bojují v útulku