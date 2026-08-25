V moderní koupelně mizí toaletní papír i klasické baterie. Kdo nepřešel na nový standard, přichází o hygienu i peníze

Výrobci v čele s Geberitem staví argument jednoduše: voda omyje intimní partie šetrněji a důkladněji než suchý papír. Podle Geberit AquaClean spotřebuje roční dávka toaletního papíru při výrobě asi 2 350 litrů vody, zatímco sprchovací WC si za stejné období vystačí s přibližně 1 500 litry.
Voda místo papíru: tři stupně vodní očisty a jejich české ceny
Rozdíl 850 litrů v přepočtu na české vodné a stočné představuje zhruba 105 korun, drobná suma, ovšem hlavní finanční efekt leží jinde: v postupném odpadnutí nákupu toaletního papíru.
Nabídka v tuzemském retailu se dnes dělí do tří pater:
Bidetová sprška – nejlevnější vstup. GROHE Tempesta F Trigger Spray v e-shopu SIKO stojí 314 Kč a je skladem. Montáž zvládne šikovnější laik, stačí přívod studené vody. Bidetovací podsedátko nebo sedátko – univerzální EASYBIDET za 999 Kč nasadíte pod většinu stávajících WC sedátek bez bourání obkladů. Pokročilejší varianta s vyhříváním a regulací proudu vyjde na 10 990 Kč. Sprchovací WC – kompletní řešení 2v1, které spojuje toaletu a bidet do jednoho celku. V SIKO startuje kategorie na 7 990 Kč, střední třída se pohybuje kolem 13 500 Kč a prémiové modely s osoušením a dálkovým ovládáním míří přes 34 000 Kč.
Zajímavý kousek v nabídce představuje TECEone za 13 477 Kč, závěsné sprchovací WC fungující čistě na studenou vodu bez elektřiny. Pro starší zástavbu a konzervativnější rekonstrukce ideální volba.
Bezdotykové baterie: kde končí hygiena a začíná úspora
Infračervený senzor pod výtokem baterie odstraňuje potřebu sahat na páku špinavýma rukama. Hansgrohe ve svém průvodci bezdotykovými bateriemi zdůrazňuje právě eliminaci kontaktních ploch: voda se spustí přiblížením dlaní a zastaví automaticky. Pokročilejší modely, jako GROHE Eurosmart Cosmopolitan E s průtokem 5,7 litru za minutu, přidávají automatický proplach stagnující vody i tepelnou dezinfekci potrubí.
V Hornbachu najdete šestnáct bezdotykových baterií, nejdostupnější za 3 090 Kč. Další modely se pohybují kolem pěti tisíc.
Kolik reálně ušetříte na vodě? Provedli jsme redakční výpočet na základě dat americké agentury EPA a českých cen:
Parametr Starší baterie Úsporná / bezdotyková Průtok cca 8,3 l/min (2,2 gpm) 5,7 l/min Denní použití (4 osoby × 3 min) 99,6 l 68,4 l Roční spotřeba cca 36,4 m³ cca 24,9 m³ Roční úspora ≈ 11,5 m³ Úspora v Kč (123,08 Kč/m³ dle MZe) ≈ 1 417 Kč/rok
Důležitá poznámka: pokud už doma máte moderní pákovou baterii s průtokem kolem 5 litrů za minutu (a takové dnes prodávají GROHE i Hansgrohe), rozdíl oproti bezdotyku se v samotném katalogovém průtoku výrazně ztenčuje. Senzorová baterie pak vyhrává především hygienickým komfortem a eliminací zbytečného přetoku, méně už absolutním číslem na vodoměru.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik UV-C sterilizace a chytrá zrcadla: komfortní nadstavba s měřitelným efektem
Třetí vrstva moderní koupelny sahá za vodu a armatury. UV-C stanice na zubní kartáčky slibují likvidaci 99,9 % bakterií během tříminutového cyklu, například TrueLife SonicBrush UV Sterilizer za 349 Kč. Výrobní tvrzení zní přesvědčivě, akademické studie publikované v
PubMed potvrzují statisticky významný pokles bakteriální kontaminace po UV ošetření. Zároveň ale ukazují rozdíly mezi jednotlivými přístroji a podmínkami; v některých laboratorních modelech dopadla lépe mikrovlnná dezinfekce nebo prostý ocet. UV-C sterilizátor tedy představuje obhajitelný hygienický doplněk, ovšem s vědomím, že výsledky se liší přístroj od přístroje.
LED zrcadla s odmlžovacím vyhříváním a integrovaným Bluetooth reproduktorem pak spadají spíše do komfortní kategorie. Na Alze pořídíte model Siguro Pure Beauty Soundiva za 4 999 Kč, praktické v koupelně bez okna, kde se zrcadlo po sprchování okamžitě zamlží.
Kolik stojí vstup do „nového standardu“ a kdo zvládne montáž sám
Nejlevnější doložitelná kombinace v aktuální české nabídce vypadá takto:
Bidetová sprška GROHE – 314 Kč Bezdotyková umyvadlová baterie – 3 090 Kč UV-C sterilizátor na kartáčky – 349 Kč Celkem: 3 753 Kč bez montáže
Střední cesta s bidetovým podsedátkem (999 Kč) a značkovou senzorovou baterií (kolem 5 000 Kč) vychází pod šest tisíc. Plně integrované sprchovací WC s vyhřívaným sedátkem a regulací teploty proudu startuje na necelých osmi tisících a stoupá do desítek tisíc u prémiových řad Geberit AquaClean.
Co se montáže týče: retrofitové podsedátko pod stávající WC sedátko zvládne i zručný amatér, stačí běžný přívod vody a případně blízká zásuvka. U bezdotykových baterií výrobci počítají s odborným instalatérem, zejména u síťově napájených verzí vyžadujících elektrickou přípojku. Pro nájemní byty, kde nechcete zasahovat do obkladů, se hodí právě snímatelná podsedátka a dodatečně montovatelná řešení typu Geberit AquaClean 4000 s externím přívodem vody.
Proč se trh posunul právě teď, a co za tím stojí
Pandemie covidu-19 pravděpodobně urychlila zájem o bezdotykové technologie v domácnostech, byť přesná česká data k tomuto zrychlení veřejně dostupná nejsou. Výrobci i prodejci po roce 2020 výrazně posílili hygienickou argumentaci ve svých katalozích. Zároveň ale platí, že linie úspory vody a komfortu běžela už před pandemií; covid ji spíš katapultoval do širšího povědomí.
Podstatnější proměna se odehrála v cenové dostupnosti. Ještě v období 2020–2022 začínaly bidetové technologie v českém retailu typicky na desítkách tisíc korun. Dnes existují funkční retrofity za stovky korun a bezdotykové baterie v hobby marketech za cenu slušnější večeře pro dva. Geberit navíc provozuje v Česku síť specializovaných prodejců s testovacími zónami, kde si sprchovací WC můžete vyzkoušet naživo; kategorie tedy získala i showroomovou podporu, jakou dříve měly jen kuchyňské linky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák