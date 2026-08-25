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Šlachta se pustil do Kupky. ODS je třeba rozpustit jako zločineckou organizaci, vypálil po odposlechu Jiřikovského

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Robert Šlachta vytáhl proti ODS nejtěžší kalibr.
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, FOTO: Přísaha/se souhlasem

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, FOTO: Přísaha/se souhlasem

Zdroj: inregion.cz
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