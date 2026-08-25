Fruhvirtová přijela na kvalifikaci US Open v krizi, přesto hned vyřadila nasazenou jedničku. Soupeřka udělala 40 chyb

Pondělní dopoledne ve Flushing Meadows přineslo jeden z těch výsledků, které se špatně čtou bez kontextu. Devatenáctiletá Češka, která do kvalifikace US Open 2026 vstupovala jako světová 174. hráčka s bilancí 1:9 z posledních deseti singlů, rozstřílela nasazenou jedničku Polinu Kuděrmetovovou za necelou hodinu. Šest z deseti brejkbolů proměněných, 70 procent bodů po prvním servisu, soupeřka s dvanácti dvojchybami a podle zápasových statistik čtyřiceti nevynucenými chybami. Čísla, která vypadají jako překlep. Nejsou.
Anatomie krize před odletem do New Yorku
Slovo „krize“ se v tenise používá inflačně. U Fruhvirtové ale sedí. Od poloviny června do poloviny srpna prohrála devět z deseti zápasů, ve Varšavě, Memphisu, Praze, Istanbulu, v kvalifikaci Wimbledonu, na trávě v Ilkley i Birminghamu. Jediná výhra v tom úseku přišla 18. července proti Micicové v pražské kvalifikaci. Pak zase porážka. Hráčka, která v roce 2023 figurovala na 49. místě světa a hrála osmifinále Australian Open, se propadla do kvalifikačního pásma a na WTA jí jako nejlepší umístění sezony 2026 svítí 118. příčka.
Přitom sezona nezačala špatně. Na jaře prošla kvalifikací Roland Garros i Australian Open. Jenže forma přicházela a odcházela jako letní bouřky, krátké vzepětí, dlouhý útlum. Konkrétní důvod, ať už fyzický, nebo mentální, z veřejných zdrojů nevyplývá. Viditelná je jen výsledková nestabilita, která se před US Open zhustila do nejhorší série za poslední roky.
Zápas, který neměl být jednostranný
Los kvalifikace přitom nevypadal přívětivě. Kuděrmetovová, reprezentující Uzbekistán, nastoupila jako nasazená jednička s rankingem 96 a kariérním maximem na 54. místě. Na kvalifikační poměry šlo o neobvykle tvrdý úvod pro obě strany, bývalá členka TOP 50 proti aktuální hráčce TOP 100.
Jenže Kuděrmetovová je tenistka postavená na riziku a tempu. Když jí nesedne servis, sype se rychle. A v pondělí jí nesedl vůbec. Klíčová čísla ze zápasového boxu:
- Servisní hry udržené Kuděrmetovovou: 2 z 8
- Dvojchyby: 12
- Body po prvním servisu: jen 41 %
- Brejkboly Fruhvirtové: 6 proměněných z 10
Fruhvirtová na returnu brala soupeřce 59 procent bodů po prvním podání. To není jen selhání favoritky, to je aktivní destrukce jejího servisu. Česká hráčka tlačila na return, zkracovala výměny a nedávala Kuděrmetovové prostor pro agresivní hru, kterou potřebuje.
Co to znamená, a co ještě ne
Bylo by lákavé napsat, že Fruhvirtová je zpátky. Ale bilance 1:9 před jedním zápasem nezmizí jedním výsledkem, byť výrazným. Spíš jde o důkaz, že i uprostřed nejhorší série dokáže trefit velký den proti velkému jménu. To je vlastnost, kterou spousta hráček druhé stovky nemá.
Prakticky jí vítězství otevřelo cestu kvalifikačním pavoukem. Po vyřazení nasazené jedničky se její sekce výrazně zředila. Ve druhém kole, které připadá na 25. srpna, ji čeká Kanaďanka Carson Branstineová. K hlavní soutěži zbývají dvě výhry.
Češi ve Flushing Meadows
Fruhvirtová nebyla jediná Češka, která v pondělí postoupila. Prvním kolem kvalifikace prošly i Dominika Šalková a Gabriela Knutsonová. V mužské části uspěl Dalibor Svrčina, nasazená osmička. Papírově nejvýš stál právě Svrčina, výsledkově největší skalp ale patří Fruhvirtové.
Pro kontext jejích newyorských zkušeností: v roce 2022 prošla kvalifikací a v hlavní soutěži porazila Wang Sinyu. O rok později hrála hlavní soutěž přímo, ale padla hned s Andrejevovou. V letech 2024 i 2025 vypadla už v prvním kole kvalifikace, s Mladenovicovou, respektive Martičovou. Letošek zatím vypadá jinak.
Průběh kvalifikace lze sledovat na oficiálních stránkách US Open, vstup na areál během kvalifikačního týdne je zdarma přes Fan Access Pass.
Jedna výhra neléčí krizi. Ale připomíná, že talent, který dostal Fruhvirtovou do TOP 50, nikam nezmizel, jen čeká na delší sérii dnů, jako byl ten pondělní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář