Když pes žere trávu, bude pršet? Pravda, nebo lež? Bobík vysvětluje největší psí legendy

Pes mezitím dál žere trávu, protože je pes a tráva se právě nachází před ním. Bobík proto svolal mimořádnou redakční poradu. Ne proto, aby zpochybnil moudrost předků, ale protože některé psí legendy už mají tolik verzí, že by potřebovaly vlastní ministerstvo.
A začneme rovnou tou nejhezčí: když pes žere trávu, bude pršet.
Tentokrát se mimochodem nebavíme o legendě, kterou si někdo minulý týden vymyslel na Facebooku. Podobná lidová pověra je skutečně zaznamenaná ve starších sbírkách počasového folkloru. Irský National Folklore Collection uchovává několik zápisů z první poloviny 20. století, podle nichž je pes pojídající trávu znamením deště nebo špatného počasí. Podobný výrok je doložený také v americkém folklorním archivu, který ho spojuje s farmářskou tradicí.
Bobík tedy vítězoslavně oznámil, že legenda existuje. Pan Mňau poznamenal, že existence legendy a existence meteorologické stanice jsou dvě různé věci. Bobík požádal o slovo. Tentokrát ho dostal.
1. Když pes žere trávu, bude pršet
Bobíkův verdikt: krásný folklor, mizerná předpověď počasí
Pro spojení mezi pojídáním trávy a přicházejícím deštěm nemáme přesvědčivý vědecký důkaz. Psi ale trávu skutečně jedí velmi často, takže není těžké pochopit, jak podobná pověra vznikla. Když člověk žije na venkově, sleduje zvířata každý den a několikrát po sobě uvidí psa pást se před deštěm, lidský mozek velmi ochotně vytvoří souvislost.
Problém nastává ve dnech, kdy pes žere trávu a neprší. Ty si totiž mozek ukládá podstatně méně slavnostně.
Výzkumy chování psů navíc naznačují, že pojídání trávy je běžné i u zcela zdravých zvířat. Ve známém průzkumu majitelů většina psů před pojídáním rostlin nevykazovala známky nemoci a jen menší část potom pravidelně zvracela.
Ani populární vysvětlení „pes jí trávu, aby se vyzvracel“ tedy neplatí univerzálně. Současné veterinární shrnutí uvádí možné důvody od normálního instinktivního chování přes zvědavost a hlad až po individuální naučený zvyk; přesnou motivaci konkrétního psa často neznáme.
Takže když Bobík venku okusuje trávník, můžeme samozřejmě otevřít aplikaci s počasím. Ale kvůli počasí. Ne kvůli Bobíkovi.
Bobíkovo stanovisko: „Žeru trávu, protože je to tráva. Vy jste z toho udělali meteorologii.“
2. Studený mokrý čumák znamená zdravého psa
Bobíkův verdikt: čumák není domácí laboratoř
Tohle je jedna z nejodolnějších psích pouček vůbec. Člověk položí dlaň na nos, na okamžik se zatváří jako zkušený venkovský veterinář a pronese:
„Je studený. Je v pořádku.“
Jenže teplota a vlhkost psího nosu se běžně mění podle prostředí, spánku, aktivity i toho, jak často si ho pes olizuje. Zdravý pes může mít chvíli teplý nebo sušší nos a nemocný pes může mít nos krásně studený a mokrý.
Bobík proto upozorňuje, že pokud chcete zjistit, zda je pes nemocný, je užitečnější sledovat celého psa.
Jí? Pije? Chová se normálně? Není nezvykle unavený? Nezvrací, nemá průjem, kašel, bolest nebo potíže s dýcháním? A pokud skutečně potřebujete vědět, zda má horečku, existuje přístroj zvaný teploměr. Psí nos odmítl certifikaci.
Pan Mňau po této informaci několik sekund mlčel. Potom se zeptal, kolik generací lidí diagnostikovalo psa sáhnutím na čumák. Bobík odpověděl, že nemá statistiku. Pan Mňau prohlásil statistiku za milosrdnou.
3. Pes vidí jen černobíle
Bobíkův verdikt: lež, jen váš červený míček není tak úžasný, jak si myslíte
Psi svět nevidí jako černobílý film.
Mají dichromatické barevné vidění, tedy dva typy čípků citlivých na barvu namísto tří, které má většina lidí. Dobře rozlišují zejména oblast modré a žluté, zatímco červenou a zelenou nerozlišují stejným způsobem jako člověk. Experimentální výzkum barevného vidění psů to potvrdil už před desetiletími.
To má nádherný praktický důsledek. Člověk koupí psovi zářivě červenou hračku. Hodí ji do zelené trávy. Pes ji hledá. Člověk říká: „Má ji přímo před sebou!“ Ano. A právě jste mu vyrobili barevnou kombinaci, kterou jste si vybrali především pro svoje oči. Bobík proto odmítá odpovědnost za lidský design psích hraček.
4. Jeden psí rok je sedm lidských
Bobíkův verdikt: matematika krásná, biologie se odmítla účastnit
Sedmička je fantastická, protože se dobře počítá. Pes má pět let? Pět krát sedm, třicet pět. Hotovo. Škoda jen, že pes nestárne podle školní násobilky.
Psí vývoj je mnohem rychlejší zejména na začátku života a tempo stárnutí se následně mění. Navíc se výrazně liší mezi plemeny a velikostmi; velcí psi obecně stárnou jinak než malí. Výzkum založený na změnách methylace DNA dokonce ukázal, že vztah mezi věkem psa a člověka je nelineární, nikoli konstantních sedm ku jedné. Studie z roku 2020 pracovala se 104 labradory a výzkumníci následně vytvořili složitější biologické srovnání vývojových fází obou druhů.
Takže roční pes rozhodně není sedmileté dítě. Už jen proto, že sedmiletému dítěti zpravidla nikdo nedoporučuje založit rodinu. Bobík požádal, aby redakce tuto analogii dál nerozvíjela.
Jak stárnou doopravdy? Odpověď bez Bobíka a pana Mňau najdete v ryze vědeckém pojednání na KódEnigma.cz: Jeden psí rok není sedm lidských. DNA ukázala, že psi stárnou mnohem podivnějším způsobem
5. Když pes vrtí ocasem, má radost
Bobíkův verdikt: ocas něco říká. Jen ne vždycky „jupí“
Tohle je legenda, která může být dokonce nebezpečná.
Vrtění ocasem skutečně často doprovází radostné nebo přátelské vzrušení. Jenže vrtění samo o sobě neznamená automaticky přátelského psa. Ocas je součást celého komunikačního systému a jeho význam závisí na poloze, rychlosti pohybu a především na zbytku těla.
Pes může vrtět ocasem při nejistotě, napětí nebo silném vzrušení, které nemusí být pozitivní. Výzkumy navíc ukazují zajímavou stranovou asymetrii: psi mohou vrtět více doprava nebo doleva podle typu podnětu a emočního kontextu.
Proto se nedíváme jen na ocas. Díváme se na celé tělo. Je uvolněné? Nebo ztuhlé? Jak vypadají uši, oči a tlama? Pes se přibližuje volně, nebo stojí napjatě?
Bobík připomíná, že jeden pohybující se orgán není kompletní psychologický posudek. Pan Mňau tuto větu označil za překvapivě mezidruhově univerzální.
6. Pes si olíže ránu, protože sliny léčí
Bobíkův verdikt: existuje jazyk. Existuje rána. To ještě není zdravotní systém
Psi si rány přirozeně olizují. To ale neznamená, že jazyk představuje veterinární ekvivalent sterilního obvazu.
Sliny sice obsahují některé látky s antimikrobiálními účinky, ale psí tlama současně rozhodně není sterilní. Opakované olizování navíc může ránu mechanicky dráždit, zanášet do ní mikroorganismy a zpomalovat hojení.
Existuje velmi dobrý důvod, proč veterináři po operaci nasazují psům ochranné límce. Ne proto, že by chtěli ponížit důstojnost pacienta. Chtějí zabránit pacientovi, aby si celou jejich práci několikahodinovým olizováním předělal podle vlastního projektu.
Bobík se proti výrazu „límec hanby“ důrazně ohradil. Redakce souhlasí. Správný název je: „ochranné zařízení proti pacientovi“.
7. Když pes jí hovínka, určitě mu něco chybí
Bobíkův verdikt: možná. Ale velmi často mu bohužel prostě chutná život na hraně
Koprofagie, tedy pojídání výkalů, patří k tématům, při kterých majitelé okamžitě začnou hledat chybějící vitamin, minerál nebo enzym.
A někdy může zdravotní problém skutečně hrát roli. Zvýšený hlad nebo zhoršené vstřebávání živin mohou doprovázet některá onemocnění, takže náhle vzniklá koprofagie spolu s hubnutím, průjmem, nezvyklým hladem nebo jinými příznaky stojí za konzultaci s veterinářem.
Jenže u mnoha psů je důvod spíš behaviorální. Štěňata zkoumají svět tlamou, feny běžně uklízejí po mláďatech a některým dospělým psům se z pojídání výkalů jednoduše stane návyk nebo součást příležitostného scavengingu. Samotná koprofagie tedy není automatickou diagnózou nutričního deficitu.
Člověk nad tím stojí s výrazem hlubokého civilizačního zklamání. Pes dojídá.
Bobík tuto kapitolu odmítl komentovat s odůvodněním, že některé záležitosti vrhají na celý druh zbytečně nepříznivé světlo. Pan Mňau požádal, aby byla kapitola zachována beze změn.
8. Pes pozná zlého člověka
Bobíkův verdikt: pes je výborný pozorovatel. Soudce charakteru s nadpřirozenou licencí nikoli
Tohle je jedna z nejromantičtějších psích legend. „Mému psovi se ten člověk nelíbí. On pozná lidi.“
Psi skutečně dokážou sledovat neuvěřitelné množství informací. Všímají si pohybu, tónu hlasu, postoje, napětí a mohou reagovat i na pachové změny související s lidskými emocemi. Dokážou se také učit, zda je konkrétní člověk v interakci spolehlivý nebo nikoli.
To je mimořádně zajímavé. Není to ale detektor morálky. Pes může reagovat negativně na člověka, který se pohybuje nezvykle, má hluboký hlas, klobouk, hůl, výrazný pach, bojí se psů nebo jednoduše připomíná někoho z nepříjemné předchozí zkušenosti. To z dotyčného nedělá sériového vraha.
Stejně tak pes může být nadšený z člověka, který je naprostý darebák, pokud má kapsu plnou šunky.
Bobík uznává, že systém má určité bezpečnostní mezery. Pes dokáže číst člověka překvapivě dobře. Neznamená to, že mu byl udělen přístup do trestního rejstříku.
9. Fena musí mít jednou štěňata, aby byla zdravá
Bobíkův verdikt: ne. Mateřství není preventivní veterinární zákrok
Tahle legenda už není jen roztomilá. Může přímo ovlivňovat rozhodování o reprodukci. Fena nemusí mít alespoň jednou štěňata, aby byla zdravější, psychicky vyrovnanější nebo „úplná“. Pro takovou nutnost neexistuje biologický důvod.
Březost, porod a kojení naopak představují fyzickou zátěž a nesou vlastní zdravotní rizika. Rozhodování o reprodukci a případné kastraci je samostatná veterinární otázka, která se může lišit podle plemene, věku a konkrétního psa. Ale „měla by si to jednou zažít“ není medicínská indikace.
Bobík k tomu poznamenal, že člověk má podezřelou tendenci připisovat zvířatům vlastní společenské představy. Pan Mňau po této větě poprvé během celé porady Bobíka pochválil. Bobík si toho všiml. Pan Mňau pochvalu odvolal.
Tak proč těmhle věcem pořád věříme?
Protože většina psích legend není úplně náhodná. Člověk něco skutečně pozoroval. Pes žral trávu. Pes měl mokrý nos. Pes vrtěl ocasem. Pes si lízal ránu. A potom přišla druhá fáze lidského poznávání: vysvětlení.
Právě tam obvykle začínají problémy. Z jednoho pozorování vznikne pravidlo. Z pravidla tradice. Tradici převezme soused. Soused ji řekne dítěti.
Dítě zestárne a jednou vám u plotu vysvětlí, že když Bobík žere trávu, nejpozději večer přijde déšť. A nejlepší na celé konstrukci je, že jednou opravdu zaprší. Legenda právě získala další generaci.
Redakční verdikt
Psí folklor je vlastně krásná kronika toho, jak dlouho spolu lidé a psi žijí.
Člověk psa sleduje tisíce let. Všiml si jeho nosu, ocasu, jídelních návyků, zvláštností i toho, že někdy reaguje na věci, které člověk sám ještě nezaznamenal. A protože lidský mozek nesnáší nevysvětlené jevy, začal k nim postupně dodávat příběhy.
Některé obsahují kus pravdy. Některé pravdu výrazně zjednodušily. A některé jsou prostě nádherné. Takže až příště pes začne na zahradě spokojeně okusovat trávu, klidně si vzpomeňte na starou předpověď deště. Jen deštník bychom podle ní ještě nebalili.
Pes totiž možná opravdu ví něco, co nevíte vy. Ale stejně tak je dost dobře možné, že právě jí trávu. Člověk je ten, kdo z toho potřeboval udělat meteorologii.
Bobík po skončení redakční porady oznámil, že je s výsledkem spokojený. Pan Mňau se zeptal, zda to znamená, že zítra nebude pršet. Bobík řekl, že netuší. „Tak si dej ještě trochu trávy,“ doporučil pan Mňau. Bobík odešel od stolu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další témata ze světa živočišné říše a zpráv s jasným názorem najdete na ŽlutáKočka.cz.
Zdroje: National Folklore Collection, UCD – Weather-Lore: „When the dog eats grass it is a sign of rain“ [1], USC Digital Folklore Archives – When a dog eats grass, it’s going to rain [2], PetMD – Why Do Dogs Eat Grass? [3], Neitz, Geist & Jacobs – Color vision in the dog, Visual Neuroscience [4], Wang et al. – Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome, Cell Systems [5], UC Davis School of Veterinary Medicine – Calculating Your Dog’s Age [6], img ai generated