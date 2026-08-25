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Když pes žere trávu, bude pršet? Pravda, nebo lež? Bobík vysvětluje největší psí legendy

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Pes se na zahradě ohne a začne žvýkat trávu. Člověk se na něj podívá a během několika sekund spustí jeden z nejstarších domácích diagnostických programů: bude pršet, bolí ho žaludek, chybí mu vitaminy, určitě se chce vyzvracet a možná bychom měli zavolat tetě, protože její jezevčík to dělal před bouřkou vždycky.
Když pes žere trávu, bude pršet? Pravda, nebo lež? Bobík vysvětluje největší psí legendy

Když pes žere trávu, bude pršet? Pravda, nebo lež? Bobík vysvětluje největší psí legendy

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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