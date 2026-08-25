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Covid probudil v tělech pacientů spící viry. Vědci odhalili novou hrozbu

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Vážný průběh covidu-19 může v organismu reaktivovat latentní viry, které v těle dřímají celá léta. Nová studie z prestižního časopisu Nature ukázala, že se to děje i u lidí se zcela zdravým imunitním systémem.
Covid probudil v tělech pacientů spící viry. Vědci odhalili novou hrozbu

Covid probudil v tělech pacientů spící viry. Vědci odhalili novou hrozbu

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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