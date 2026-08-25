Covid probudil v tělech pacientů spící viry. Vědci odhalili novou hrozbu

Rozsáhlý výzkum publikovaný počátkem srpna v časopise Nature přináší alarmující zjištění: závažná infekce virem SARS-CoV-2 dokáže probudit spící viry ukryté v lidském organismu. Problém se týká i pacientů s jinak plně funkční imunitou.
Vědci analyzovali vzorky krve, nosní stěry a plicní tekutinu od 1 154 neočkovaných pacientů hospitalizovaných s covidem-19 v období 2020 až 2021. Výsledky potvrdily reaktivaci hned několika virových skupin.
Které viry se v těle probouzejí
Mezi reaktivované patogeny patří virus Epstein-Barrové (EBV), známý jako původce infekční mononukleózy. Dále cytomegalovirus (CMV), virus herpes simplex (HSV) a skupina anellovirů.
Anelloviry jsou přitom přítomny v naprosté většině lidské populace, dosud však nikdy nebyly jednoznačně spojeny s konkrétním onemocněním.
Reaktivace virů jako spouštěč dlouhodobých potíží
Výzkumníci zjistili, že probuzení jinak neškodných anellovirů může být klíčovým faktorem vzniku tzv. long covidu (dlouhého covidu). Pacienti, u nichž došlo k reaktivaci těchto virů, trpěli výrazně častěji chronickou únavou, dechovou nedostatečností a neurologickými obtížemi.
Zjištění otevírá zcela novou cestu k pochopení mechanismů, které vedou k dlouhodobým následkům covidové infekce. Zároveň naznačuje, že imunitní systém může být po těžkém průběhu nemoci oslaben natolik, že ztratí kontrolu nad latentními patogeny.
Co to znamená pro pacienty
Odborníci zdůrazňují, že poznatky ze studie mohou zásadně změnit přístup k léčbě pacientů po těžkém covidu. Sledování reaktivace virů by mohlo pomoci včas identifikovat rizikové pacienty a nasadit cílenou terapii.
Pro běžnou populaci to znamená další důvod, proč se vážným infekcím vyhnout. Prevence těžkého průběhu covidu-19 pomocí očkování a dodržování hygienických opatření tak chrání nejen před akutní nemocí, ale i před možnými dlouhodobými komplikacemi spojenými s oživením latentních virů.
Zdroje článku: livescience.com, nature.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová