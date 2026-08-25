V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí

Mezinárodní průzkum 160 domácností v osmi městech světa odhalil, že celá desetina ovladačů, které vizuálně působily čistě nebo nově, nesla střední až vysokou bakteriální zátěž. Oči zkrátka klamou, a ruce mezitím přenášejí, co na nich ulpělo.
Co laboratoře skutečně našly na tlačítkách ovladače
Nejcitovanější domácí měření pochází z roku 2011, kdy americká organizace
NSF International odebrala vzorky z 22 domácností. Na dálkových ovladačích naměřila průměrně 57 mikroorganismů na 10 cm² a na 14 procentech kusů identifikovala zlatého stafylokoka, tedy Staphylococcus aureus. Koliformní bakterie, širší indikátor fekálního znečištění, se objevily na 55 procentech testovaných ovladačů.
Pro srovnání: mobilní telefon ve stejné studii vykázal 178 mikroorganismů na 10 cm², klávesnice 37. Kuchyňská houba operovala v úplně jiné dimenzi, stovky milionů na gram. Ovladač tedy nevede žebříček absolutní kontaminace, ale vyniká v jiné disciplíně: kombinaci vysoké frekvence dotyků, sdílení mezi členy rodiny a naprosté absence v úklidovém plánu.
Ještě dramatičtější obraz přinesla studie publikovaná v Journal of Environmental Health, která zkoumala hotelové pokoje. Na klávesnici televizního ovladače naměřila 67,6 CFU/cm², tedy zhruba třináctkrát více, než činí navrhovaný nemocniční benchmark 5 CFU/cm² pro aerobní kolonie. Důležité upřesnění: zmíněný benchmark pochází z nemocničního prostředí a žádný český zákonný limit pro domácí povrchy neexistuje.
Proč zrovna ovladač uniká úklidové rutině
Stůl se otře po každém jídle. Kuchyňská linka dostane svůj díl pozornosti denně. Klika dveří občas projde dezinfekcí, zvlášť od covidových let. Ovladač? Ten leží na pohovce a čeká. Vypadá čistě, nikdo na něm nevidí mastné skvrny ani drobky, a tak ho mozek automaticky vyřadí ze seznamu věcí, které potřebují údržbu.
Mezinárodní průzkum z roku 2013 tenhle mechanismus potvrdil: lidé posuzují čistotu předmětů převážně zrakem, jenže u dálkových ovladačů vizuální dojem slabě koreluje se skutečnou mikrobiální zátěží. Bakterie se usazují ve škvírách mezi tlačítky, v drážkách krytu baterií, na texturovaném plastu, na místech, kam se běžný pohled nedostane.
Přidejte k tomu kontext používání. Ovladač bere do ruky člověk, který si právě umyl ruce, i ten, který přišel rovnou ze zahrady. Dítě po svačině, návštěva, nemocný člen domácnosti. Každý dotyk zanechá stopu a kontaminace se průběžně obnovuje.
CDC výslovně uvádí, že meticilin-rezistentní zlatý stafylokok (MRSA) dokáže na površích přežívat hodiny až týdny a přenést se dotykem do drobné ranky, oděrky nebo záděrky na kůži. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Komu hrozí skutečné riziko a komu stačí selský rozum
Pro zdravého dospělého člověka s intaktní kůží představuje osídlený ovladač spíš článek v přenosovém řetězci než přímou cestu k onemocnění. Ruka se dotkne kontaminovaného povrchu, pak zamíří k obličeji, k jídlu nebo k poraněnému místu, a teprve tam může bakterie způsobit potíž. Samo sezení s ovladačem v ruce infekci nevyvolá.
Jiná rovnice platí pro rizikové skupiny:
Malé děti – častěji si sahají do úst a na obličej, kůži mají citlivější. Senioři – oslabená imunitní odpověď zvyšuje náchylnost k bakteriálním infekcím. Imunokompromitovaní členové domácnosti – jakýkoli další zdroj patogenů v prostředí zvyšuje kumulativní zátěž.
Studie publikovaná v JAMA Pediatrics v roce 2014 ukázala, že v domácnostech s dítětem infikovaným MRSA se zlatý stafylokok objevil na 27 procentech ovladačů, z toho 16 procent tvořil přímo MRSA. V běžné populaci NSF zachytila stafylokoka na 14 procentech; rozdíl je markantní a ukazuje, že v rizikových domácnostech nabývá hygiena sdílených předmětů zcela jiného významu.
Jak ovladač bezpečně vyčistit, aniž mu ublížíte
Elektronika a tekutiny se nesnášejí, takže postup vyžaduje trochu opatrnosti. CDC doporučuje u elektronických zařízení respektovat návod výrobce a zvážit omyvatelný kryt. Sony u svých ovladačů konkrétně předepisuje měkký, lehce navlhčený hadřík a výslovně varuje před alkoholem, rozpouštědly i domácí čisticí prostředky.
Obecně bezpečný postup vypadá takto:
Vyjměte baterie. Setřeste drobky a prach; pomůže obrácení ovladače tlačítky dolů a jemné poklepání. Škvíry mezi tlačítky vyčistěte vatovou tyčinkou nebo párátkem. Povrch otřete měkkým hadříkem navlhčeným vodou, případně ubrouskem určeným pro elektroniku. Nechte oschnout a teprve pak vraťte baterie.
Naše redakční doporučení: v klidném období stačí ovladač očistit jednou týdně. Při nemoci v domácnosti, po návštěvách nebo v období chřipkových vln má smysl frekvenci zvýšit na denní interval a sáhnout po dezinfekčním ubrousku kompatibilním s elektronikou.
Praktickou pomůckou bývá silikonový obal, který se dá jednoduše sundat a umýt pod tekoucí vodou. V českých e-shopech se takové kryty pohybují od devadesáti korun výš; podstatné je vybrat rozměrově kompatibilní model a obal skutečně pravidelně mýt, jinak se problém jen přesune na jeho povrch.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková