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V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí

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Každý večer ho popadne někdo jiný, po příchodu z práce, po svačině, po návštěvě toalety. Dálkový ovladač putuje z ruky do ruky, z pohovky na konferenční stolek a zpátky, a přitom vypadá pořád stejně nevinně. Právě v tom spočívá jeho záludnost.
V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí

V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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