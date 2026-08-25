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Ledová blond ustupuje do pozadí: Na scénu přichází barva plná lesku a tepla

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Platinová a ledová blond dlouho patřily k nejvýraznějším vlasovým trendům. Teplé blond odstíny, mezi které patří také medová blond a její různé varianty, ale působí měkčeji, přirozeněji a zároveň luxusně. Vlasům dodávají hloubku, lesk a sluncem políbený vzhled, který není založený na dokonale uniformní barvě. Jak najít variantu, která bude slušet právě vám?
Ledová blond ustupuje do pozadí: Na scénu přichází barva plná lesku a tepla

Ledová blond ustupuje do pozadí: Na scénu přichází barva plná lesku a tepla

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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