Ledová blond ustupuje do pozadí: Na scénu přichází barva plná lesku a tepla

Teplá blond sází na přirozenost a jemnost
Vlasové trendy roku 2026 se překvapivě odklánějí od extrémů. Místo dramatických proměn přicházejí
barvy, které pracují s přirozenou hloubkou, leskem a jemnými přechody. Aktuální odstíny tak stále častěji kombinují zlaté, karamelové, béžové a jantarové tóny a vytvářejí blond, která nepůsobí ploše ani příliš uměle.
Právě medová blond do tohoto směru dokonale zapadá. Neznamená totiž jednu konkrétní barvu. Jde spíše o celou rodinu odstínů, které mají společný teplý zlatavý základ. Mohou být světlé téměř jako krém, hlubší s karamelovými odlesky nebo se pohybovat někde mezi blond a světle hnědou. Výsledkem je barva, která se přizpůsobuje nositelce, místo aby ji přebíjela.
A to je možná největší změna oproti éře ledové blond. Zatímco platinová barva často stavěla na kontrastu a výraznosti, moderní teplé blond odstíny pracují především s přirozeným vzhledem a zdravě působícími
vlasy. Jak vlastně vypadá medová blond?
Medová blond, anglicky
honey blonde, se pohybuje mezi klasickou zlatou blond a karamelovými tóny. Je teplejší než popelavá nebo ledová blond, ale zároveň nemusí být výrazně žlutá. Dobře vytvořená medová blond pracuje s několika vrstvami tónů, díky kterým se ve světle proměňuje.
Jednou může působit téměř béžově, pod jiným světlem se objeví zlaté odlesky a při pohybu vlasů vystoupí karamelové nebo lehce jantarové pramínky. Právě tato proměnlivost je důležitá. Moderní medová blond totiž není jednolitá žlutá blond, ale sofistikovaná směs tónů.
V posledních sezónách se navíc objevují také různé výraznější interpretace klasické medové blond. Jednou z nich je například
hot honey blonde, tedy sytější a teplejší varianta, která může pracovat s jemnými jantarovými nebo lehce načervenalými podtóny, aniž by se přiblížila měděné či zrzavé.
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Jedním z důvodů popularity medové blond je také proměna samotného ideálu krásy. Po letech dokonale odbarvených vlasů, ostrých kontrastů a výrazných kořínků se do popředí dostává estetika, která se často označuje jako
quiet luxury hair nebo expensive hair. Harper's Bazaar upozorňuje, že nejde o to, aby bylo na první pohled jasné, že vlasy prošly několika hodinami v salonu. Právě naopak. Nejlepší výsledek má působit, jako by krásná barva a lesk byly přirozenou součástí vlasů.
Právě medová blond do této estetiky dobře zapadá. Pracuje s jemnými přechody, světlejšími pramínky kolem obličeje, přirozenějším kořínkem a lesklými délkami. Výsledkem je blond s hloubkou, která působí luxusně právě proto, že není dokonale uniformní.
Zároveň jde o praktičtější cestu pro všechny, které nechtějí trávit každých několik týdnů hodiny v salonu. Díky měkčím přechodům a přirozenějším kořínkům může barva lépe odrůstat a vyžadovat méně časté úpravy.
Medová blond má mnoho podob
Jednou z největších výhod tohoto trendu je jeho variabilita. Když se řekne medová blond, nemusíte si představit jednu jedinou barvu.
Světlá medová blond je ideální pro ty, kteří nechtějí opustit světlý blond vzhled, ale chtějí mu dodat více tepla. Může připomínat kombinaci champagne a zlatavé blond, přičemž zůstává dostatečně světlá a jemná. Karamelová medová blond je hlubší a výraznější. Přidává do vlasů tóny karamelu a někdy také světle hnědé. Skvěle funguje například jako balayage, protože vytváří přirozený přechod mezi tmavšími kořínky a světlejšími délkami. Hot honey blonde jde ještě o krok dál. Je zlatější, sytější a může mít jemný jantarový nebo lehce načervenalý podtón. Není to ale měděná blond. Její kouzlo spočívá právě v tom, že zůstává blond, jen má mnohem více tepla. Buttercream blonde se pohybuje na hranici mezi medovou a krémovou blond. Je světlejší, jemná a může dobře fungovat pro ty, kteří chtějí zůstat blízko velmi světlé blond, ale zbavit se jejího výrazně studeného charakteru. Pracuje s krémovými, béžovými a jemně zlatavými tóny.
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Dobrá zpráva je, že medová blond může slušet téměř každému. Tajemství spočívá v nalezení správného podtónu.
Teplejším tónům pleti mohou krásně slušet zlatavé, karamelové a jantarové varianty. Teplo ve vlasech přirozeně naváže na zlaté nebo broskvové tóny pleti a vytvoří harmonický celek. Neutrálním tónům pleti obvykle sluší širší škála odstínů. Můžete kombinovat béžové, champagne i zlaté tóny a vytvořit tak blond, která není ani příliš teplá, ani příliš studená. Ani chladnější tón pleti ale neznamená, že se musíte teplé blond vyhýbat. Lépe mohou fungovat béžovo-zlaté odstíny nebo jemná kombinace chladnějšího kořínku a teplejších délek než výrazně žlutá či oranžová blond.
A právě zde se ukazuje, proč je návštěva dobrého kadeřníka důležitější než fotografie odstínu z Pinterestu. Stejná medová blond totiž může na dvou lidech působit úplně jinak.
Důležité je i rozmístění barvy
Pokud chcete, aby medová blond působila přirozeně, nestačí pouze zvolit správný teplý odstín. Důležitá je také technika.
Balayage umožňuje vytvořit měkké přechody pomocí ručně malovaného zesvětlení. Kořínky mohou zůstat přirozenější a světlejší tóny se postupně objevují v délkách. Výsledkem je efekt vlasů přirozeně zesvětlených sluncem. Root melt spojuje tmavší kořínky se světlejšími délkami tak, aby mezi nimi nevznikl ostrý přechod. Odrost díky tomu nepůsobí rušivě a celkový výsledek může vyžadovat méně častou údržbu. Jemné babylights zase dokážou dodat světlo především kolem obličeje a vytvořit efekt, jako by vlasy přirozeně prosvětlilo slunce. V kombinaci s medovým základem vzniká blond s množstvím drobných odlesků.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VYHNĚTE SE NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI PÉČI O BLOND VLASY, OBZVLÁŠŤ POKUD NEJSOU PŘÍRODNÍ Foto: Pexels Teplá blond se vrací i v showbyznysu
Teplé blond odstíny se v posledních sezónách objevují také na
červených kobercích a přehlídkových molech. Například Gigi Hadid dlouhodobě ukazuje, jak dobře může fungovat blond pohybující se mezi zlatavými a karamelovými tóny, zatímco jiné celebrity dokazují, že teplá blond nemusí znamenat pouze jeden konkrétní odstín.
Právě v tom spočívá síla celého trendu. Jedna interpretace může být světlá a téměř krémová, jiná výrazněji zlatavá a další může pracovat s hlubšími karamelovými nebo jantarovými tóny. Medová blond tak nabízí mnohem širší prostor pro individualitu než dokonale uniformní platinová barva.
Teplá blond potřebuje hlavně lesk
U medové blond je zdravý vzhled vlasů klíčový. Teplé tóny totiž nejlépe vyniknou na hladkém, lesklém povrchu. Pokud jsou vlasy suché a porézní, může barva působit matně nebo příliš žlutě.
Proto se k tomuto trendu dobře hodí
glossing, tedy tónovací kúra nebo lesk, který dokáže mezi návštěvami salonu obnovit odraz světla a jemně upravit tón. Nemusí přitom dramaticky měnit barvu. Jeho úkolem je především dodat vlasům lesk, sjednotit odstín a zvýraznit jeho hloubku.
Doma se vyplatí zaměřit na hydrataci a výživu, protože odbarvované vlasy potřebují více
péče než přirozené. Maska jednou až několikrát týdně, šetrné mytí a ochrana před vysokou teplotou mohou pro výsledný vzhled udělat víc než samotný odstín.
Medová blond není jen o výběru jedné konkrétní barvy. Její síla spočívá v práci s hloubkou, podtóny a přirozenými přechody. Právě díky tomu může fungovat jako jemnější alternativa k ledové blond i jako výraznější proměna pro ty, kdo chtějí vlasům dodat více tepla, lesku a přirozeně působící rozměr.
Zdroje: Marie Claire, Harper's Bazaar, autorský text