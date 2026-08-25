Top kina ČR: Spider-Man vládne a útočí na Avengers. Odyssea stále nezpomaluje

5. místo
Tržby 1 milion 352 tisíc Kč / návštěvnost 7 759 diváků / 158 kin
O páté místo byl tentokrát velmi tuhý boj hned mezi třemi tituly. Jen malý počet diváků od sebe dělil návštěvnost animáků Mimoni a monstra, Toma a Jerryho a české novinky Chica Checa (která svým výkonem bohužel příliš nezazářila). Právě legendární animovaní rivalové se však na počet diváků nakonec radovali (na tržby by to naopak těsně vyhráli Mimoni); že by jejich nové fantasy dobrodružství mířilo k pozici animovaného hitu, se ovšem říci nedá. Start za 7 tisíc diváků je v rámci animáků podprůměrný a dá se očekávat, že Tom a Jerry budou i přes těsné „minivítězství“ brzy vyklízet pozice.
4. místo
Tržby 3 miliony 609 tisíc Kč / návštěvnost 17 314 diváků / 115 kin
Nejúspěšnější novinkou týdne se stal šestý díl hororové série Insidious, který i tentokrát naplňuje standardy značky. Otvírák se 17 tisíci diváky je druhý nejlepší v rámci značky (lépe startoval pouze Poslední klíč), a pokud si bubáci z Dálavy udrží svou klasickou formu, budou finišovat někde mezi 50 až 70 tisíci diváky. To by bylo na hororové poměry velmi příjemné číslo. Už start ale ukazuje, že tato děsivá franšíza má svou stabilní diváckou základnu jistou.
3. místo
Tržby 3 miliony 882 tisíc Kč / návštěvnost 21 442 diváků / 124 kin
Svou jasnou a věrnou cílovku má také animovaná Tlapková patrola, která skvěle naplňuje své předpoklady. Po minulém větším propadu tentokrát mezi víkendy prakticky neklesla a naplňuje atributy animované trvalky, které jistě posílí i fakt, že v následujících týdnech nemá v dohledu žádnou výraznou konkurenci. Pejskové mají dosud na kontě 121 tisíc diváků a při současné formě je tu stále teoretická šance, že doťápnou až k hranici 200 tisíc diváků.
2. místo
Tržby 9 milionů 273 tisíc Kč / návštěvnost 32 652 diváků / 96 kin
Vítr z plachet stále neztrácí megaúspěšná Odyssea. Filmová epika Christophera Nolana mezi víkendy spadla o pouhá dvě procenta a i šestý týden v kinech odmítá klesnout pod hranici 30 tisíc diváků. O důvodech tohoto sukcesu bylo již vše řečeno v minulých reportech, a tak nezbývá nic jiného než s otevřenou pusou sledovat, kam až to Odyssea nakonec dotáhne. Aktuálně má na kontě 551 tisíc diváků a překonala tím Oppenheimera coby nejnavštěvovanější Nolanův film v českých kinech. A vzhledem k nezastavitelné formě se nedá vyloučit, že bude Odyssea končit až za hranicí 700 tisíc.
1. místo
Tržby 11 milionů 945 tisíc Kč / návštěvnost 52 726 diváků / 118 kin
Ještě větší jízdu ale v kinech předvádí nový Spider-Man, jenž si každým týdnem už v podstatě jen pojišťuje pozici nejnavštěvovanějšího filmu tohoto roku. Na tuhle parádu se totiž možná nebude chytat ani třetí Duna či Avengers: Doomsday v závěru roku. Zbrusu nový den se už ostatně stal druhou nejúspěšnější marvelovkou v českých kinech a momentálně si to pádí k překonání dosavadní jedničky – Avengers: Endgame. Obří týmovka nalákala do kin 935 tisíc fanoušků, což je meta, jež se stále jeví jako poměrně daleká. Spider-Man ovšem už v následujících dnech překoná hranici 700 tisíc návštěvníků a při aktuálních ani ne třetinových propadech se ještě opravdu může stát cokoliv.
Aktuální program českých kin naleznete zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinomaniak