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Kdy přijde další doba ledová – a přežijeme ji? Země má svůj plán, člověk mu ale změnil kalendář

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Jednou se ledovce znovu vydají na jih. Pokud bude Země dál fungovat podle přírodních cyklů, které střídaly chladná a teplá období po miliony let, současné příjemné klima není konečný stav planety.
Kdy přijde další doba ledová – a přežijeme ji? Země má svůj plán, člověk mu ale změnil kalendář

Kdy přijde další doba ledová – a přežijeme ji? Země má svůj plán, člověk mu ale změnil kalendář

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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