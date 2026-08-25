Cibulové slupky obsahují čtyři živiny, které rostliny na záhonech potřebují nejvíc. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše

Ve světě ekologicky smýšlejících zahrádkářů je důležitý každý kousek a co může být uspokojivější než přeměna toho, co je tradičně
považováno za odpad, v pokladnici živin pro vaši zahradu? Například cibulové slupky jsou podle webu iReceptář doslova zlatým dolem nejrůznějších látek důležitých pro zdraví rostlin. Tyto křehké, jakoby papírové zbytky bohaté na dusík, fosfor, draslík a vápník, vám odkážou pomoci opravdu v mnoha ohledech. Klíčové živiny a antioxidanty
Cibulové slupky obsahují významnou koncentraci základních živin, které jsou pro růst rostlin bez nadsázky klíčové. Dusík pomáhá při syntéze bílkovin důležitých pro růst, fosfor se podílí na tvorbě DNA a přenosu energie v rostlině, draslík
reguluje rovnováhu tekutin a pomáhá při fotosyntéze a vápník je důležitý pro buněčnou strukturu a funkci. Kromě toho jsou cibulové slupky bohatým zdrojem quercetinu, silného antioxidantu, který zvyšuje odolnost rostlin proti škůdcům a chorobám a zároveň je chrání před oxidačním stresem, jak informuje web MagazínDoma. Domácí hnojivo z cibulových slupek
Při každém vaření posbírejte suché vnější vrstvy cibulových slupek. Skladujte je na suchém místě, dokud jich nenashromáždíte značné množství. Poté vložte asi 200 g sušených cibulových slupek do velké nádoby (neměla by být kovová –
moje babička vždycky říkala, že kov ničí živiny). Zalijte je vodou a nechte je 24 hodin namočené, aby se z nich uvolnily živiny. Po namočení tekutinu přeceďte, abyste odstranili všechny pevné části. Tento koncentrovaný extrakt z cibulových slupek zřeďte vodou tak, abyste získali asi 10 litrů tekutého hnojiva. Zdroj fotografie: Pixabay Cibulové slupky rozhodně nejsou obyčejný odpad. Ba naopak – pokud je dokážete správně využít, vyživí celou zahradu
Nakonec ho použijte ve formě zálivky nebo jako listový postřik k pokrytí listů, což je obzvláště účinné pro rychlé dodání živin mladým sazenicím. A měli byste také vědět, že používání cibulových slupek alespoň dvakrát měsíčně může výrazně zlepšit strukturu půdy a přítomně živiny podporují prospěšnou mikrobiální činnost v půdě, zvyšují úrodnost, zlepšují zadržování vody, a tím zvyšují celkový zdravotní stav rostlin a samozřejmě také výnos. A vyzkoušet můžete i ověřený
zahrádkářský recept s jejich použitím, o nějž se už Chalupáři-Zahrádkáři podělili dříve.
VIDEO Výroba velmi jednoduchého hnojiva z cibulových slupek
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři