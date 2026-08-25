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Cibulové slupky obsahují čtyři živiny, které rostliny na záhonech potřebují nejvíc. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše

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Slupky z cibule rozhodně nepatří do popelnice – naopak. Pokud je správně využijete, dokážou vám pomoci s péčí o zahradu.
Oloupaná cibule a slupka

Oloupaná cibule a slupka

Zdroj: Uživatel Shaw Girl / Creative Commons / CC BY-NC-ND
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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