Žluté skvrny na polštáři nejsou špína. Až zjistíte, co to je, vyperete ho ještě dnes

Než se pustíte do čisticího dobrodružství, dobře si svůj polštář prohlédněte. Je plochý a hrudkovitý a
připomíná spíše smutnou placku než nadýchaný obláček? Pokud ano, možná je čas ho vyměnit. Pokud si však stále drží nějaký tvar a výplň není zcela zdevastována, máte dobrou šanci vrátit mu jeho bývalou slávu. Přečtěte si štítek s informacemi
Ke každému polštáři by měl být přiložen štítek s údaji o péči, obvykle skrytý ve švu povlaku na polštář. Tento štítek je vaším nejlepším přítelem při praní – uvádí ideální teplotu vody,
doporučený typ pracího prostředku a také nejbezpečnější prací cyklus. Dodržování těchto pokynů může znamenat rozdíl mezi polštářem, který vydrží, a polštářem, který bude na konci celého procesu zralý tak akorát do popelnice. Nemáte štítek? Žádný problém! Pro jistotu zvolte šetrný prací cyklus a je to. Příprava polštáře na praní
Všimli jste si nepříjemných žlutých skvrn nebo známek opotřebení? Než polštář hodíte do pračky, vyčistěte je pomocí odstraňovače skvrn, jak radí web
Shutterfly. Pro důkladnější vyčištění a neutralizaci zápachu pak přidejte do praní půl šálku jedlé sody nebo octa. Jedlá soda funguje jako fantastický pohlcovač pachů, zatímco ocet rozkládá molekuly způsobující zápach a účinně tkaninu osvěžuje. A vyzkoušet můžete také lázeň z Jaru, o které jsme na webu adbz již také psali. Zdroj fotografie: Carol M. Highsmith / Public Domain Zařaďte údržbu polštářů do pravidelného úklidu. Polštáře denně načechrejte, aby si zachovaly svůj tvar, a pravidelně je čistěte. Výběr správného pracího cyklu
Pokud je váš polštář vyplněn syntetickými materiály, máte štěstí, protože ty jsou poměrně odolné. Měl by vám stačit
prací cyklus s teplotou vody do 40 stupňů Celsia, který odstraní nečistoty a zároveň zachová celistvost syntetické výplně. U polštářů plněných přírodními materiály, jako je třeba prachové peří, zvolte podle rady z webu Bonasavoir raději jemný prací cyklus (v případě potřeby opakovaně). Používejte šetrný prací prostředek
Při praní polštářů je také zásadní používat jemný prací prostředek určený pro choulostivé tkaniny. Tento typ pracího prostředku čistí velmi efektivně, aniž by byl přitom vůči choulostivým materiálům příliš drsný, a zachovává tak celistvost výplně a vláken polštáře.
Zdroj fotografie: Freepik Vraťte polštářům svěžest. S tímto postupem zmizí skvrny i zatuchlý zápach. Sušení: Důležitý závěrečný krok
Pokud je váš polštář syntetický, můžete obvykle v sušičce použít nastavení nízké teploty.
Do sušičky přidejte několik tenisových míčků, které ho pomohou při sušení načechrat. U polštářů s přírodní výplní může být vhodnější sušení na vzduchu, aby se zachovala kvalita výplně.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková