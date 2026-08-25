Drzý zloděj si z baru odnesl bundu s kabelkou. Zachytily ho kameryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drzý zloděj si z baru odnesl bundu s kabelkou. Zachytily ho kamery
Písek vybral investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví novou čtvrť Pražská brána pro více...
Zásah, při kterém se pořádně zapotili, mají za sebou jihočeští hasiči. Vyráželi totiž do Modlešovic na...
Jihočeské divadlo v rámci reorganizace kvůli úsporám propustí 13 zaměstnanců. Provoz divadla podle...
Nebezpečné chování předvedl řidič autobusu vezoucí dětský hokejový tým z Rakouska do Česka. Policejní...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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