V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Prima MAX nasazuje velkofilm, co zboural v roce 1998 světová kina

Představte si, že vám zbývá osmnáct dní života. Celému lidstvu. Z černoty vesmíru se řítí asteroid velikosti Texasu a vědci jen bezmocně kroutí hlavou.
Jediná naděje? Parta drsných naftařů, kteří celý život vrtali do země, ne do hvězd. Teď se musí během pár dnů naučit létat raketou, obléknout skafandr a zachránit svět.
Zní to absurdně? Přesně proto to funguje. A dnes večer si to můžete připomenout na vlastní obrazovce.
Když naftaři míří k asteroidu
Armageddon z roku 1998. Režisér Michael Bay, Bruce Willis v hlavní roli, mladý Ben Affleck jako jeho pravá ruka. Film, který definoval katastrofický žánr pro celou generaci.
Jenže zákulisí bylo ještě dramatičtější než samotný děj. Willis totiž nehrál dobrovolně. A Affleck musel před natáčením podstoupit bolestivou proměnu.
Dvacet tisíc za nový úsměv a sedmnáct milionů dluhu
Michael Bay je perfekcionista. Když poprvé uviděl Bena Afflecka, nebyl spokojený. Drobné, nepravidelné zuby? To přece nemůže být akční hrdina.
Z rozpočtu filmu nechal vyčlenit 20 000 dolarů na kompletní rekonstrukci Affleckova chrupu. Teprve s novým hollywoodským úsměvem mohl mladý herec nastoupit před kamery.
Bruce Willis měl jiný problém. Mnohem větší. Předtím svým chováním způsobil zrušení filmu The Broadway Brawler a studiu Disney způsobil škodu přes 17 milionů dolarů.
Armageddon nebyl jeho volba. Byl součástí dohody o narovnání. Willis musel kývnout na tři filmy za zlomek obvyklého honoráře. Tohle byl jeden z nich – nucená práce za trest.
Skutečné skafandry NASA a slavná hádka o logice
Štáb dostal výjimečný přístup do NASA. Herci trénovali v obřím bazénu Neutral Buoyancy Laboratory, kde se simuluje beztíže. Oblékali autentické skafandry v hodnotě milionů. Natáčeli na skutečných startovacích rampách raketoplánů.
Ben Affleck si během natáčení lámal hlavu. Nakonec se zeptal Baya přímo: Proč je pro NASA jednodušší naučit naftaře létat do vesmíru než astronauty vrtat?
Odpověď režiséra byla stručná a jasná: „Drž hubu“.
Debata o logice mise tím skončila. Bay neměl zájem o vědeckou přesnost. Chtěl exploze, emoce a záchranu světa v posledních vteřinách.
Mýtus o 168 chybách, který se vymkl kontrole
Kolem filmu se vytvořila legenda. Prý NASA používá Armageddon při školení manažerů, kteří musí najít všech 168 vědeckých chyb jako součást testu.
Pravda je prozaičtější. Šlo o neformální interní vtip mezi zaměstnanci NASA. Nikdy to nebyla oficiální součást výcviku ani přijímacího řízení.
Ale mýtus žije dál. Protože je příliš dobrý na to, aby nebyl pravdivý.
Rozpočet, který by dnes stál dvojnásobek
V roce 1998 měl film rozpočet 140 milionů dolarů. Astronomická částka pro tehdejší dobu. Dnes by však stejný projekt stál mnohem víc.
Kvůli kumulativní inflaci v USA, která za 28 let dosáhla nárůstu o 104,86 procenta, by hodnota rozpočtu v roce 2026 činila přibližně 287 milionů dolarů. Víc než dvojnásobek.
Exploze, speciální efekty, hvězdné obsazení – všechno to dnes stojí mnohem víc. Armageddon byl jedním z posledních filmů éry, kdy se podobně megalomanské hollywoodské vize daly realizovat za „rozumné“ peníze.
Útok na smysly, který změnil Hollywood
Jeden z diváků to shrnul přesně: „Michael Bay zde poprvé naplno popustil uzdu své megalomanské destruktivní fantazii a stvořil nejlepší katastrofický film, jaký jsem kdy viděl.“
Legendární kritik Roger Ebert napsal v roce 1998: „Armageddon je první stopadesátiminutový trailer – útok na oči, uši, mozek, zdravý rozum a lidskou touhu nechat se bavit.“
Filmový vědec Yago Paris, autor práce o stylu Michaela Baya, jde ještě dál. Podle něj jde o zásadní film pro pochopení evoluce blockbusteru směrem k hyper-spektakulární kinematografii. Bez Armageddonu by nebyly dnešní marvelovky.
Zdroj: youtube.com
Dnes večer na vaší obrazovce
Připravte si popcorn, vypněte telefon a nechte se strhnout. Exploze, emoce, Bruce Willis v roli, která ho proslavila navěky.
Sledujte Armageddon dnes, v úterý 25. srpna 2026, od 20:05 do 23:00 na stanici Prima MAX. Pokud to nestihnete, repríza běží ve čtvrtek 27. srpna v 16:55.
Řekněte upřímně – kolikrát jste viděli film, kde Bruce Willis hraje za trest a Ben Affleck dostal nové zuby? Přesně.
Zdroje článku: Wikipedia, imdb.com, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová