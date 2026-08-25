Chelsea pod Alonsem: trio útočníků skórovalo po 31 sekundách, Palmer se vrátil jako jiný hráč

Fulham ještě nestačil rozehrát z půlky a míč už ležel v jeho síti. Maxence Lacroix vyhrál hlavičkový souboj na vlastní polovině, odražený balon sebral Cole Palmer, jedním dotykem ho posunul do hloubky za obranu a João Pedro přehodil vyběhnutého Bernda Lena. Celá akce trvala podle Sky Sports 31 sekund, klubový report Chelsea uvádí 32. Na tom nezáleží. Důležitý je mechanismus: žádné dlouhé kolování v rozehrávce, žádný invertovaný bek stahující se do středu, žádná sterilní dominance na míči. Vertikální přihrávka, pohyb za obranu, gól. Přesně tohle Alonso celé léto trénoval.
Trojice, která si rozumí od první minuty
Útočnou trojici tvořili Palmer, Morgan Rogers a João Pedro. Všichni tři nastoupili od začátku, všichni tři skórovali. Chelsea vyhrála na Fulhamu 3:2 v Alonsově prvním soutěžním zápase na lavičce a nejdůležitější zpráva není samotný výsledek, ale způsob, jakým ofenziva fungovala.
Palmer nebyl přetíženým solitérem, který musí stáhnout míč na pravou stranu a sám něco vymyslet. Pohyboval se volně mezi liniemi, kombinoval s Rogersem v meziprostorech a vytvářel výhody pro spoluhráče. Rogers, podle britských médií letní posila za 117 milionů liber z Aston Villy, se na ligovém debutu zapsal gólem a potvrdil, proč ho Alonso chtěl vedle Palmera. João Pedro dodal hloubku a schopnost utéct za obranu, kterou Chelsea v minulé sezoně bolestně postrádala.
Alonso o trojici ještě před startem sezony řekl, že mají „vést a inspirovat“. Po prvním kole to vypadá, že vzali instrukci doslova.
Palmer bez zranění je jiný hráč
Palmerova minulá sezona byla příběhem frustrace. Od září 2025 ho brzdil opakující se problém s tříslem, trenérský štáb pod Enzem Mareskou šetřil jeho zátěž. Pak přišla domácí nehoda, zlomený prst na noze, a více než dvouapůlměsíční absence. Návrat v prosinci znamenal řízené navyšování minut, nikdy plnou explozi.
Důsledky sahaly za klubovou úroveň. Thomas Tuchel ho v květnu 2026 nezařadil do anglické nominace na mistrovství světa. Vysvětlení bylo tvrdé: Palmer podle Tuchela nebyl během sezony dostatečně rozhodující a nevykazoval vliv, jaký od něj národní tým potřeboval.
Jenže právě vynechání z turnaje se teď jeví jako paradoxní výhoda. Palmer měl poprvé za dva roky kompletní letní přípravu bez zranění, bez turnajové zátěže, s novým trenérem, který ho od prvního dne označil za „výjimečného hráče“. Alonso v červenci řekl: „Čím lepšího Colea budeme mít, tím lepší bude celá Chelsea.“ Na Craven Cottage to vypadalo, jako by Palmer tu větu vzal osobně.
Alonsův rukopis versus dědictví předchůdců
Změna oproti minulým sezonám je čitelná už po devadesáti minutách. Maresca stavěl na dominanci držení míče a rozehrávce ve formaci 3+2, kde pravý obránce stahoval dovnitř a míč postupoval trpělivě. Liam Rosenior, který Chelsea vedl ve druhé polovině ročníku 2025/26, sám přiznal, že tým byl „příliš bezpečný v rozehrávce“, ale argumentoval fyzickými limity kádru, které mu nedovolovaly okamžitou proměnu.
Alonso přišel s jiným zadáním:
- Trojka vzadu a wing-backové zajišťující šířku
- Progresivní, vertikální přihrávky místo cirkulace pro cirkulaci
- Ofenzivní trojice s volností uvnitř pevné struktury
- Útok budovaný zepředu dozadu, pohyb hrotových hráčů diktuje směr akce
Výsledkem je tým, který na Fulhamu vypadal nebezpečněji v přechodové fázi než kdykoli za Maresky nebo Roseniora. Zároveň ale Chelsea dvakrát inkasovala a zápas zbytečně zdramatizovala. Alonsův rukopis má zatím ostré kontury vpředu, vzadu ještě rozmazané.
Co říká jeden zápas a co ne
Sázkový trh k 25. srpnu 2026 dává Chelsea odhadovanou pravděpodobnost zhruba 11 % na titul, kurzy se pohybují kolem 6:1. To z ní dělá zajímavého outsidera, ne favorita. Důležitý kontext: Chelsea letos nehraje evropské poháry, takže má luxus soustředit se výhradně na ligu a domácí poháry. Kalendář bude ve srovnání s Arsenalem nebo Manchesterem City výrazně lehčí.
Chemie mezi Palmerem a Rogersem není náhoda, znají se od mládežnických reprezentací, roky mluvili o tom, že chtějí hrát spolu, a Palmer po Rogersově přestupu prozradil, že mu kamarád volal okamžitě po podpisu. Takový vztah zkracuje adaptaci. Ale jeden zápas zůstává jedním zápasem.
Skutečný test přijde rychle. Ve čtvrtek 27. srpna hostí Chelsea Luton ve druhém kole Ligového poháru, kde Alonso pravděpodobně protočí sestavu. V neděli 30. srpna pak doma Brighton, a to už bude zápas, kde se ukáže, jestli pondělní vertikalita a Palmerova lehkost vydrží i proti soupeři, který umí držet míč sám.
Na Craven Cottage Chelsea ukázala směr. Tři góly, tři různí střelci, první z nich po půl minutě hry. Zbývá dokázat, že to nebyl záblesk, ale systém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner