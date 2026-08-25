Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Policejní zásah v centru Prahy. V hotelovém pokoji se zabarikádoval agresivní host

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté zasahují v centru Prahy v ulici Jakubská, kde se v jednom z hotelů zabarikádoval host a odmítá spolupracovat. Policisté oblast uzavřeli.
Policejní zásah v centru Prahy. V hotelovém pokoji se zabarikádoval agresivní host

Policejní zásah v centru Prahy. V hotelovém pokoji se zabarikádoval agresivní host

Zdroj: Veronika Kotmanová
Reklama
Další články z Pražská Drbna
V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouráním
V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouráním
Strahov se konečně dočká tramvají, trať začnou připravovat za několik týdnů
Strahov se konečně dočká tramvají, trať začnou připravovat za několik týdnů

Dopravní podnik hlavního města podepsal smlouvu se sdružením firem, které postaví tramvajovou trať z...

V Praze funguje první centrum duševního zdraví pro seniory, pomáhají v něm zdarma
V Praze funguje první centrum duševního zdraví pro seniory, pomáhají v něm zdarma

Praha spustila první Centrum duševního zdraví pro seniory v metropoli, které poskytuje pomoc seniorům s...

Další kontroly cyklistů a koloběžkářů. Strážníci řešili skoro 500 přestupků
Další kontroly cyklistů a koloběžkářů. Strážníci řešili skoro 500 přestupků

Městská policie uspořádala další celopražskou kontrolní akci, ve které se zaměřila na cyklisty a jezdce na...

Ortenovo náměstí se promění, rozšíří park a postaví vodní prvek
Ortenovo náměstí se promění, rozšíří park a postaví vodní prvek

Část Ortenova náměstí v Holešovicích čeká proměna, Praha 7 v jižní části nechává vybudovat vodní prvek,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.