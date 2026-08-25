Dovolenkový ráj, který milují i Češi, přináší znepokojivé zprávy: Lidé záhadně mizí a obětí stále přibývá. Policie je v pohotovosti

Ještě nedávno to bylo na první pohled místo jako stvořené pro dovolenou. Moře, příroda, klidnější tempo života a každoročně spousta lidí, kteří si sem přijížděli odpočinout. I takto je možné si představit jihokorejský ostrov Čedžu. Poslední dny však přinesly zprávy, které tuto představu narušily.
První události samy o sobě nemusely působit jako začátek něčeho většího. Postupně se však začaly objevovat další případy a s nimi i otázky, proč se některé věci odehrály právě tak, jak se odehrály.
Pozornost se nakonec obrátila i na policii. To, co mělo být vyřešeno a uzavřeno, totiž podle pozdějších zjištění nemuselo být zdaleka tak jednoduché. A právě tehdy se začal odhalovat příběh, který dnes sleduje celý svět.
Jedna pohřešovaná žena
Příběh začal případem 37leté Čang Mi-ran. Žena byla nahlášena jako pohřešovaná 15. května, o čemž informoval deník
, a její rodina čekala, že policie začne zjišťovat, kde se nachází a co se s ní stalo. The Korea Herald
Případ byl svěřen policistovi z místního oddělení. Podle pozdějších zjištění však rodině sdělil, že se s ženou spojil a že si nepřeje být v kontaktu se svými příbuznými. Případ byl následně uzavřen a záznam o pohřešované osobě byl ze systému odstraněn.
Čang Mi-ran se však neobjevila.
Když vyšetřovatelé později začali prověřovat okolnosti případu, narazili na zásadní problém. V dostupných záznamech komunikace totiž nenašli žádný důkaz, že by policista s ženou skutečně mluvil.
Foto: Envato / travellersnep Foto: Envato / Dmitry_Rukhlenko Stejný scénář se opakoval
Další případ se týkal muže ve věku kolem šedesáti let, jehož rodina nahlásila jako pohřešovaného 2. července. I jeho případ řešil tentýž policista.
Podle vyšetřovatelů měla rodina dostat velmi podobné vysvětlení jako v případě Čang Mi-ran. Policista údajně tvrdil, že muže kontaktoval a ten nechce komunikovat se svými příbuznými. I tento případ proto uzavřel.
Později však policie začala případ znovu prověřovat a rozběhlo se rozsáhlé pátrání.
Muž byl nakonec nalezen mrtvý. Policie přitom uvedla, že na jeho těle nebyly patrné žádné známky cizího zavinění. Mezitím však vyšetřovatelé začali podrobněji prověřovat postup policisty, který měl oba případy na starosti.
Poté přibyly další případy
Situace se začala velmi rychle měnit. Během tří dnů byla na ostrově nalezena těla čtyř lidí, kteří byli předtím nahlášeni jako pohřešovaní.
Portál že jedním z nich byl již zmiňovaný muž ve věku přibližně šedesáti let, jehož případ souvisel s policistou podezřelým z falešného uzavření vyšetřování. Hindustan Times uvádí, Další muž, pravděpodobně ve věku kolem sedmdesáti let, byl nalezen ve vodě u města Čedžu. Jako pohřešovaný byl přitom nahlášen jen den předtím. Další tělo bylo objeveno v pondělí v oblasti Aewol-eup. I tato osoba byla dříve vedena jako pohřešovaná.
A pak přišla zpráva o Čang Mi-ran.
Její tělo, respektive tělo, o kterém se předpokládá, že patří pohřešované ženě, našli na palmové farmě v Hallim-eupu. Od jejího zmizení přitom uplynulo více než sto dní.
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https://youtu.be/tJdUy35w-B0?si=x6-oAc5NFIJKSAJl
Našli ji jen pár set metrů od ubytování
V případu Čang Mi-ran bylo znepokojivé i místo, kde bylo tělo nalezeno. Nacházelo se totiž přibližně 400 metrů od ubytování, kde žena dlouhodobě bydlela.
Policie přitom při pátrání využívala i údaje z mobilního telefonu. Na jejich základě se rozsáhlé pátrání soustředilo například na oblast u přístavu Hallim. Během této akce tam denně zasahovalo v průměru přibližně 140 policistů, o čemž informuje deník The Korea Herald.
Později se však ukázalo, že místo nálezu těla se nacházelo rovněž v oblasti pokrývané stejnou mobilní základnovou stanicí. Vzhledem k venkovskému charakteru území však jedna základnová stanice pokrývá poměrně velký prostor, takže údaje z telefonu nedokázaly přesně určit její polohu.
Dalším problémem byly záznamy z kamer.
Policie začala prověřovat záběry z oblasti Hallim-eup až 98 dní po nahlášení jejího zmizení. Ty se přitom obvykle uchovávají jen přibližně 30 dní.
V době, kdy je vyšetřovatelé potřebovali, již tedy mohly být smazány.
Policista čelí vážným obviněním
Pochybnosti už v té chvíli nesměřovaly jen k samotnému pátrání.
Policista ve věku kolem třiceti let, který měl případy na starosti, čelí vyšetřování pro podezření ze zanedbání povinností, padělání elektronických úředních záznamů a jejich následného použití.
Vyšetřovatelé tvrdí, že v případech Čang Mi-ran a druhého pohřešovaného muže měl předstírat kontakt s pohřešovanými osobami a následně jejich případy uzavřít.
Policie požádala o vydání zatykače. Soud však jeho zadržení později nepovažoval za nezbytné a policistu ponechal na svobodě. To však neznamená, že byl případ uzavřen – právě naopak. Policie začala prověřovat i další případy, které tento policista řešil. Kontrola se rozšířila daleko za hranice ostrova
Odhalení přitom vyvolalo otázku, zda podobným způsobem nemohly být uzavřeny i jiné případy pohřešovaných lidí.
Soulská policie proto oznámila rozsáhlou kontrolu.
Podle deníku chce prověřit přibližně 92 800 případů pohřešovaných osob, které byly nahlášeny v hlavním městě a následně uzavřeny od ledna 2024 do srpna 2026. The Korea Herald
Policie chce zejména zjistit, zda byly případy uzavřeny až po dostatečném ověření, že se pohřešovaný člověk skutečně nachází v bezpečí.
V Soulu přitom od listopadu 2024 platí pravidla, podle kterých mají policisté před uzavřením případu ověřit stav pohřešované osoby například osobním setkáním, videohovorem nebo přímým kontaktem s rodinou.
Na samotném ostrově se zároveň prověřují další případy, které řešil podezřelý policista. Postihu a prověřování už čelí i jeho nadřízení.
Mimo služby skončili čtyři policisté
Korejská národní policejní agentura,
jak informovala , oznámila, že čtyři policisty dočasně postavila mimo službu. Jde o šéfa policejní stanice Čedžu Seobu, jeho předchůdce a dva vyšší vyšetřovatele. Yonhap News Agency
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https://youtu.be/wiI-2OiF4Co?si=pSIe7DoveKHoYJXJ
Cílem je zjistit, jak přesně policie původně postupovala a zda při uzavírání případu došlo k pochybení i na úrovni vedení.
Podle deníku se do případu vložil i prezident I Če-mjong. Ten nařídil důkladné prověření celého policejního postupu a zároveň požádal o přezkoumání systému uzavírání případů pohřešovaných osob, způsobu velení i kontroly. Policie má na základě jeho pokynů připravit také návrhy na reformu. The Korea Herald Sociální sítě už mluví o sériovém vrahovi
Zatímco vyšetřovatelé teprve hledají odpovědi, internet je již začal nabízet po svém. Čtyři nalezená těla během tří dnů, případ policisty a množství otázek kolem pátrání stačily k tomu, aby se na sociálních sítích začaly objevovat spekulace o sériovém vrahovi či obchodování s lidmi,
o čemž informuje korejský zpravodajský server.
Někteří uživatelé dokonce tvrdí, že za případy může být rozsáhlé zločinecké spiknutí nebo policejní krytí. Žádná z těchto teorií však nebyla potvrzena.
Policie zatím neuvedla, že by spolu jednotlivá úmrtí souvisela. Ani v případě Čang Mi-ran podle dosavadních zjištění nebyly nalezeny jasné známky trestného činu. Přesnou příčinu a okolnosti její smrti má objasnit pitva. Obavy už zasáhly i turisty
Mezitím se však mění i způsob, jakým lidé o ostrově mluví.
Na sociálních sítích přibývají komentáře lidí, kteří tvrdí, že se na Čedžu po posledních událostech bojí cestovat. Objevily se dokonce výzvy k bojkotu ostrova a komentáře vykreslující celý region jako nebezpečné místo.
Jiní uživatelé naopak upozorňují, že obyvatelé Čedžu za současnou situaci nemohou a není správné házet celý ostrov do jednoho pytle.
Jak uvádí , podobné reakce se objevily i po vyjádření lékaře a televizního moderátora Hong Hje-gula, který na sociálních sítích upozornil na opuštěné a pochmurné cesty na ostrově a doporučil lidem, aby po nich nechodili sami ani během dne. Později vysvětlil, že jeho záměrem bylo nabádat k opatrnosti, a ne tvrdit, že je ostrov Čedžu nebezpečný. SBS News
Situaci sleduje i místní turistický sektor. Zatím nebyl zaznamenán výrazný pokles návštěvnosti, ale představitelé cestovního ruchu se obávají, že dlouhodobé šíření negativních zpráv může poškodit obraz ostrova.
A tak zůstává více otázek než odpovědí.
Vyšetřování má ukázat, proč byly některé případy uzavřeny, co přesně se stalo lidem, jejichž těla byla v posledních dnech nalezena, a zda mezi jednotlivými událostmi vůbec existuje nějaká souvislost.
Jedno je však jisté. Místo, které si většina turistů spojuje s dovolenou, se minimálně na několik dní ocitlo v centru velmi nepříjemné pozornosti.
Zdroje: The Korea Herald, Inquirer.net, SBS News, Yonhap News Agency, KyungHyang, Hindustan Times