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V Lošticích vyroste nová výrobna tvarůžků. Stavba začne příští rok

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Společnost A.W., výrobce Olomouckých tvarůžků, zahájí v příštím roce stavbu nového výrobního závodu v okrajové části Loštic na Šumpersku. Ještě předtím firma dokončí stavbu nákupního parku, která začala letos v červnu. Nový výrobní závod by měl navýšit výrobní kapacitu o 80 procent.
V Lošticích vyroste nová výrobna tvarůžků. Stavba začne příští rok

V Lošticích vyroste nová výrobna tvarůžků. Stavba začne příští rok

Zdroj: A.W. spol. s r.o.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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