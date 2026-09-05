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Dokonalý den je nadstandardní český romcom. Životní lekce hrdinů jsou ale tradičně kýčovité

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Tak máme v kinech novou romantickou komedii a opět s Vladimírem Polívkou, jenž dobývá i láme srdce Kateřině Marii Fialové během jediného Dokonalého dne. Druhý celovečerák Jiřího Matouška (Prázdniny s Broučkem) si pohrává se strukturou náhodného osudového setkání měnícího oběma aktérům životní priority a udělujícího zprvu nekompromisní lekce, které ale bohužel směřují k tradičnímu sluníčkovému kýči s panoramatickým pohledem na naši malebnou krajinu.
Dokonalý den je nadstandardní český romcom. Životní lekce hrdinů jsou ale tradičně kýčovité

Dokonalý den je nadstandardní český romcom. Životní lekce hrdinů jsou ale tradičně kýčovité

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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