Avokádo už nikdy nekoupíte: Nekončící množství lze snadno vypěstovat na parapetu. Potřebujete jen 1 pecku a 3 párátka

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Avokádo už nikdy nekoupíte: Nekončící množství lze snadno vypěstovat na parapetu. Potřebujete jen 1 pecku a 3 párátkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Avokádo je oblíbenou potravinou pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Často však odrazuje od koupě svou vysokou cenou. Zkuste si ho proto vypěstovat v pohodlí domova.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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